國際旅客赴台越南居冠 觀光局邀網紅繼續衝熱度

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2022年赴台國際旅客以越南居冠，交通部觀光局邀請越南部落客、網紅、演員等赴台遊8天，盼把握熱度再度衝高越南旅客赴台人次。圖為此行的越南團員在台旅遊、品味小吃。（交通部觀光局駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年2月16日

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）2022年赴台國際旅客以越南籍為最多，達13萬5356人次。交通部觀光局駐胡志明市辦事處把握熱度，邀請18名越南部落客、網紅、越南小姐等赴台遊，8天行程邊玩邊直播。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處表示，觀光局統計顯示，2022年越南赴台旅客達13萬5356人次，是台灣當年度最大國際旅客來源國。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處與越南旅遊雜誌Travellive及星宇航空合作，邀請18名越南部落客、網紅、作家及攝影師等，自2月15日起到台灣旅遊8天並一邊直播，盼再度衝高越南旅客赴台人次。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，台灣一直是越南民眾出國旅遊的熱門選項，越南旅行社業者告訴他，農曆新年期間台灣旅遊產品賣得非常好。

周欣毅指出，2019年COVID-19疫情前，越南旅客赴台超過40萬人次，盼藉由這次活動，讓台灣疫後旅遊新選項能透過各社群媒體平台推薦給越南民眾，並希望今年越南旅客赴台人次能恢復至疫情前的5成，並努力衝刺到7成。

根據規劃，團員們這次將前往大稻埕、鹿港老街、神農街等開台文化巡禮，並到日月潭看日出、太平雲梯欣賞雲瀑，以及十鼓仁糖文創園區及農村廚房等體驗。

團員包括越南旅遊部落客Ha la la、李成基（Ly Thanh Co）、心裴（Tam Bui）、Helly Tong、吳輝和（Ngo Huy Hoa）、2022越南旅遊小姐梁淇緣（Luong Ky Duyen）、2018年越南小姐亞軍裴芳娥（Bui Phuong Nga）、演員平安（Binh An）及旅遊作家潘意安（Phan Y Yen）等。

團員們表示，因疫情阻撓，已經很久沒到台灣旅遊，對於台灣的便利與人情味一直都很難忘。今天在陽明山小油坑步道行走時，眾人也覺得這次的行程規劃不同以往，非常有探險的感覺。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處指出，Travellive是越南領先的旅遊雜誌品牌之一，自2013年起每年會選擇一個海外旅遊目的地推動Amazing Tour宣傳，合作過的國家包括韓國、馬來西亞、菲律賓、印尼及土耳其等。

周欣毅說，觀光局特別爭取讓台灣成為Travellive疫後第一個重點宣傳的海外旅遊目的地，用「溫柔體觸台灣的春天」為主題，帶領越南民眾體驗疫後復甦、春暖花開的台灣。（編輯：黃自強）1120216