政策性農業專案貸款累計7487億元 逾131萬戶受益

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）行政院農業委員會農業金融局今天表示，配合政策推動，截至111年底，累計推動政策性農業專案貸款貸放新台幣7487億元，逾131萬戶農漁業者受益，將持續推進。

農金局發布新聞指出，持續推進政策性農業專案貸款，以配合農委會促進農、林、漁、畜產業發展，迄今放貸金額累計7487億元，逾131萬戶農漁業者受益，111年貸放276億元、受益農戶逾2.6萬戶。

政策性農業專案貸款種類多元，農金局舉例，為鼓勵青年從農，持續辦理百大青農5年500萬元 、一般青農5年200萬元免息，根據統計，青壯年農民從農貸款自101年10月推動至111年底，累計貸放金額達228億元，逾1.7萬戶青壯農受益，其中免息受益青農約1.2萬戶。

青農為18歲以上、45歲以下，壯農為逾45歲、55歲以下。

因應中國暫停輸入石斑魚，農金局表示，111年為穩定石斑魚產銷，提供符合條件的延養及種苗漁友新、舊貸1年免息優惠，案件都已完成審核，計核准279戶，金額約12億元，並達成延養目標1000公噸。

配合推動養豬產業轉型升級，農金局說明，相關政策性農業專案貸款提供符合條件的養豬業者新、舊貸最長2年半免息優惠，截至111年底核准89戶，金額約15億元。

專案農貸規定在111年10月1日修正，農金局指出，包含放寬青壯年農民從農貸款用途與文件；調降農業節能減碳貸款利率；提高輔導漁業經營貸款的石斑魚種苗養殖週轉金貸款額度。

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專案農貸對象中的「農民健康保險被保險人」修正為「農民職業災害保險被保險人」，引導農民投保職業災害保險，讓自身權益多一份保障。

另外，延長農業保險貸款免息措施至113年底；提升畜禽產業經營貸款部分，增訂提升蛋品生產經營類為貸款對象，並將友善生產系統類擴大貸款對象，包括飼養蛋雞、豬隻及乳牛業者，上述修正估計受益對象2700人以上。（編輯：管中維）1120217