牛角姐姐公車週記 高中師生繪本見金門之美

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金門高中國文老師黃主真（圖）邀請有繪畫天分的學生合作參加環境保護繪本比賽，以公車視角來看金門之美，由她撰寫文稿、學生以電腦繪圖，完成繪本「牛角姐姐的公車週記：3號」。中央社記者黃慧敏攝 112年2月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門高中國文老師黃主真因兒子是個標準的「車控」，而與有繪專長的學生合作，出版「牛角姐姐的公車週記：3號」，透過屬於金門交通工具繪本，讓世界看到金門的美麗與特色。

黃主真告訴中央社記者，兒子在挑選繪本時，總是優先選擇日本繪本作家夫婦鈴木守與竹下文子的作品，這對夫婦出版系列的車輛繪本，如「公車來了」、「快！快！宅急便」等，孩子從中不但可看到各式各樣車子，也可藉車輛行經路線，認識日本城鄉不同風情。

看著東洋繪本，黃主真不禁思考，與其讓台灣孩子閱讀其他國家城市故事，不如創作屬於金門島嶼的交通繪本，讓世界看到金門的美麗特色。

黃主真邀請有繪畫天份的學生合作參加環境保護繪本比賽，以公車視角來看金門之美。2人各自搭乘公車後，再相約討論以手機拍攝畫面；她還時常開著車載著學生追著3號公車跑，在公車路線上停車、下車和拍照。最後由她撰寫文稿、學生電腦繪圖，合作完成繪本。

可惜作品未能入選。黃主真取回參賽繪本，學校同事把它輸出成大海報在穿堂展示得到很大迴響。黃主真說，經由同事鼓勵，師生2人在原繪本增加金門老兵種樹的情節，豐富故事內容，投稿文化局出版品補助徵選，最後通過補助案審查在去年底出版。

「牛角姐姐的公車週記：3號」是從往返金湖鎮和金城鎮的3號公車為視角，將成功海灘的無敵海景、沿路可見的戰地史蹟、閩南聚落風光和古厝風情，並融合老兵種樹故事，讓讀者看到金門不一樣的風景。

黃主真說，書中每幅畫面都是學生心血傑作，期許為孩子在閱讀時撒下欣賞金門之美的種子；也希望金門的孩子藉由閱讀這個繪本，仔細觀察家鄉之美，也注意到僑鄉文化、軍管時期等故事，對家鄉有更多了解。

金門高中表示，「牛角姐姐的公車週記：3號」繪本透過縣內荳咖啡、浯島文製等處銷售，同時歡迎國小和幼兒園向校方免費索取。（編輯：孫承武）1120218