生髮新曙光 台科大跨校研發無針注射給藥增效率

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）台灣科技大學跨校研發微氣泡超音波無針注射系統，將過去治療腦腫瘤高階醫療技術用於促生髮，大幅提升藥物傳遞效率，甚至不只為生髮治療帶來新曙光，連耳科治療、美容都適用。

台科大今天發布新聞稿分享，醫學工程研究所教授、研發處副研發長廖愛禾的成果，她研究「微氣泡」超過10年，陸續與國防醫學院、三軍總醫院、台灣大學合作，打造「超音波無針注射系統」，將原先只用於治療腦腫瘤的技術，應用在內耳、中耳治療，以及促生髮、保養等美容產業。

廖愛禾說，微氣泡過去常搭配超音波，用於腦腫瘤治療時的顯影和治療。過去腦腫瘤治療相當不易，開頭顱手術困難，失敗風險高。全球開始實驗非侵入式治療方法，發展出以超音波震動微氣泡，產生穴蝕效應的做法，藉此打開會阻止物質經由血液進入大腦的血腦障壁，再注射抗癌藥物。

廖愛禾進一步解釋，「穴蝕效應」是利用超音波使微氣泡震盪，最後在持續的高壓環境中破裂，產生「微噴流」。「微噴流」能穿透細胞間隙，增加細胞膜通透度，讓藥物滲透進去。她觀察到這個技術常用在腦腫瘤相關實驗，卻幾乎沒有用於其他領域，因此著手研究非血管注射應用。

廖愛禾透過產學合作、材料或技術移轉，逐步打開商業化、產品化的可能性，開始促生髮的臨床實驗，將受試者髮際線周圍分為左右兩側，一側使用超音波結合微氣泡，打開通透度，再敷上促生髮藥劑，另一側則不使用微氣泡，只用超音波和促生髮藥劑。

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結果顯示，有使用微氣泡的一側不只毛髮密度較高，髮幹也更為強健，也因為藥物傳遞效率更高，以往要每天敷藥的療程，透過這個技術，只要一週執行2次即可。在溝通的過程中，更進一步改良先用超音波結合微氣泡打開皮膚的通透度，再塗抹藥物，一樣可以達到幫助滲透的效果。

除了促生髮，微氣泡超音波無針注射系統也可用於耳科，甚至美白抗皺、治療關節炎都能應用，廖愛禾表示，將繼續推動醫療及非醫療的商品化應用市場，未來計畫將這個系統搭載雲端平台，串接不同疾病應用科別最佳化參數，實現「智能型微氣泡超音波無針給藥系統」。（編輯：方沛清）1120220