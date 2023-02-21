失智症難逆轉 元智大學研發輕度認知障礙檢測APP

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元智大學21日舉行記者會，電機系及AI研究中心教授趙燿庚與亞東醫院、美國高通公司合作，開發輕度認知障礙（MCI）檢測App，協助失智症潛在患者自我檢查，準確性可超過80%。（元智大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）高齡社會下，失智症已成為一個嚴重的問題。元智大學今天召開記者會，與亞東醫院、美國高通公司合作，開發輕度認知障礙（MCI）檢測APP，協助潛在患者自我檢查。

元智大學電機系及AI研究中心教授趙燿庚、副教授李建誠帶領團隊，在美國高通公司的「高通台灣研發合作計畫」支持下，與亞東紀念醫院的精神科醫師合作，運用收集到的受測者影片資料，以資料擴增與AI（人工智慧）深度學習，研發出簡易型行動手機端的輕度認知障礙檢測App雛形。

趙燿庚表示，失智症難以逆轉且照護成本高，目前也缺乏藥物持續幫助患者，早期檢測可避免惡化。然而，現行檢測方法不夠方便，且價格昂貴、耗時，使輕度認知障礙的症狀常常被忽視。

研究團隊共使用1516個受測者影片片段，讓AI進行深度學習，每個影片從5到30分鐘不等，團隊須提取空間和動作特徵做為輸入訊號，協助AI訓練。

趙燿庚指出，深度學習的困難點，在於須有較大運算能力的電腦，且須較為嚴格且一致的環境，才能擷取受測者的臉部影像與特徵，包括眼睛凝視和嘴唇活動等，這些都是失智症檢測的重點。

趙燿庚表示，目前團隊所開發的輕度認知障礙自動檢測APP，準確性可超過80%。未來將進一步發展為自動檢測方案，或作為潛在可能失智患者實際就醫前的平日自我檢測輔助工具。

根據研究團隊提供的資訊，輕度認知障礙（MCI）被認為是從健康狀態演化到失智狀態（例如阿茲海默症）之間的過渡階段。文獻報告指出，約50%輕度認知障礙患者在5年內會惡化為失智症，且輕度認知障礙惡化為失智的年增長率為10%至15%。（編輯：陳政偉）1120221