學生校門舉牌挨批不當管教 松山高中：思慮不周

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市立松山高中日前爆出處罰學生在校門站成一排舉牌，遭批不當管教。台北市教育局今天表示，此事為校方提議、學生同意，已請學校精進並調整。校方坦承，思慮不夠周全。

松山高中5名學生日前因訂餐未依規定寫外食單，遭處罰在校門口舉著「不寫外食單，愛校做到翻」「不寫外食單，別來讀松山」等標語站成一排，遭台灣青年民主協會批評是在羞辱學生，宛如回到戒嚴時代。

校方第一時間聲明，這些高三學生是希望以創意有趣的方式自發性宣導「在校期間訂購外食申請」，文字內容都是學生發想，也跟師長及校安中心討論過，並非處罰、亦無強迫，他們還開心地與師長、同學合影留念。

台北市教育局認定此為不當管教措施，並在昨天入校了解調查，發現此事件起因是學生以過期不實文件提交學務處，但校方肯定學生犯錯後態度良好、有反省之意，所以提議向同學宣導訂購外食程序，而學生也同意並提出標語內容、宣導時間及地點。

教育局指出，雖然學生犯錯應該給予處罰，但方式、內容均應符合教育的正向意義，已請學校未來處置類似事件時應審酌執行方式，精進學生輔導方式，顧及學生尊嚴、處置合理性及教育性，並顧及其他人評價，避免外界產生誤解。

松山高中向中央社記者強調，一開始澄清稿未提及學生違規訂購外食是為了保護學生，但以這種方式處理學生違規的確是思慮不夠周全，未考量外界觀感。

松山高中表示，沒寫外食單就訂購外食違反校規，應實施公共服務，但公共服務範圍很廣泛，師長與學生討論後雙方均同意採用舉牌方式，校方人員也有站在一旁陪同，未來將依據教育局指示更加審慎處理。（編輯：方沛清）1120221