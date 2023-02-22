氣象局擬設金門雷達站 提升離島劇烈天氣預報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）中央氣象局計畫在金門設置2處雷達站，提升對離島地區劇烈與霧季天氣的監測與預報。金門縣政府今天表示，全力配合，但盼預定2029年完成建置的時程能夠提前。

中央氣象局第4組組長秦新龍上午和衛星中心副主任張保亮、金門氣象站主任曹嘉宏等人，拜會金門縣政府秘書長謝世傑，說明金門氣象雷達站前置評估報告。

秦新龍說明，2016年莫蘭蒂颱風重創金門，當時中央氣象局是以距金門200公里外的雷達站監測金門上空，以致無法精準預報最大風雨量，造成金門損失慘重。

他說，金門、馬祖氣象雷達建置前置作業是行政院2018年核定的「精進氣象雷達與災防預警計畫」重點工作；前置作業完成後，將於2024年提報金門、馬祖氣象雷達建置計畫，總經費2億元，預定2029年前建置完成。

秦新龍指出，金門S波段氣象雷達站規劃站址位於金防部陽頂營區，地址在烈嶼鄉大山頂，現為金門防衛指揮部暫管土地。後續將進行用地協商、辦理說明會，以及土地撥用、地目變更與背景電磁波測量等。

他表示，S波段雷達可提升金、馬地區氣象雷達網低空的觀測覆蓋率，有效改善對於鋒面及其他劇烈天氣的監測與預報能力，確保民眾生命財產安全與品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，金門Ka波段雷達站位於金門氣象站，將建置先進的氣象雷達系統，加強對金門、馬祖地區劇烈與霧季天氣的監測與預報。秦新龍說，Ka波段雷達能改善對於金、馬地區霧季天氣的掌握，提升對飛航天氣的監測與預報能力，確保對外交通飛航與船運安全、提升生活品質。

謝世傑表示，每逢霧季就是金門人的痛，相信雷達站的興建能夠讓民眾很有感，將全力協助氣象局辦理S波段雷達站說明會，消除民眾對雷達站的疑慮，同時地目變更也沒有問題。他並表示，期盼2雷達站預定於2029年前建置完成的時程，能夠提前，早日嘉惠離島民眾。（編輯：謝雅竹）1120222