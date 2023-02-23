自體免疫溶血性貧血患者 中榮：紅斑性狼瘡風險高

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）自體免疫性溶血性貧血是一種因自體抗體攻擊紅血球造成溶血性貧血的疾病，台中榮總今天表示，研究發現罹患自體免疫性溶血性貧血的患者，再患紅斑性狼瘡的潛在風險高。

台中榮總上午召開記者會，由副院長傅雲慶、免疫風濕科醫師陳信華、內科部主任吳明儒在會中說明自體免疫溶血性貧血與紅斑性狼瘡的關連性及未來治療契機。

陳信華指出，紅斑性狼瘡是一種系統性自體免疫疾病，可能侵犯到任何系統及器官，包括血液系統。而自體免疫性溶血性貧血是一種因自體抗體攻擊紅血球造成溶血性貧血的疾病。

陳信華表示，過去的研究發現自體免疫溶血性貧血和紅斑性狼瘡有一些共同的遺傳和環境危險因子，因此患者可能同時發生這2種疾病，並且自體免疫溶血性貧血常出現在紅斑性狼瘡診斷之前。

過去關於自體免疫性溶血性貧血患者罹患紅斑性狼瘡發生率的研究不多。陳信華說，利用大數據資料研究，發現自體免疫溶血性貧血患者罹患紅斑性狼瘡的發生率，在1年間100人中約有5例個案，是正常人的55倍，尤其在發病後前2年期間以及在小於65歲的女性中發生率更高。

台中榮總的這項研究已發表在風濕科頂尖期刊（Ann Rheum Dis,影響因子：28），希望藉此研究結果提醒自體免疫溶血性貧血患者即使病情緩解，仍應定期回診追蹤。

在治療方面，陳信華說，除了藥物治療外，目前已有細胞療法，特別是CAR-T治療（嵌合抗原受體T細胞療法），使用在頑固型紅斑性狼瘡患者身上。（編輯：黃世雅）1120223