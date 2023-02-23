春遊台中大坑後花園 挑戰步道再享竹筍料理與甜品

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228連假將至，許多民眾著手安排春遊旅程，台中市觀旅局23日特別推薦春遊景點，包含素有「台中陽明山」美名的大坑風景區，大坑登山步道更是登山客最熱門爬山景點之一，步道林相原始、景色優美、生態豐富。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月23日

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市政府觀旅局推薦春遊旅程，可到有「台中陽明山」之稱的大坑風景區，早上挑戰大坑步道，接著到大坑商圈大啖美食，午餐後還可享用甜品，徜徉台中的後花園。

春暖花開，加上228連假將至，許多民眾安排春遊旅程，觀旅局今天發布新聞稿推薦春遊景點。大坑風景區素有「台中陽明山」美名，大坑登山步道更是登山客最熱門爬山景點之一，步道林相原始、景色優美、生態豐富。

觀旅局長陳美秀表示，除登山步道外，去年剛啟用的風動石公園也是假日親子遊憩首選景點，大坑還有溫泉、美景、景觀餐廳等豐富觀光資源。

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陳美秀建議，早上可挑戰大坑9號步道，有最夯的大型入口意象供民眾打卡拍照，運動完再到大坑商圈享受美食，當地以竹筍最為有名，有許多竹筍特色料理、竹筒飯，午餐後可到附近享用經典芋圓冰品及嫩仙草。

此外，在東山路往新社方向路旁有一處十分有名的特色生態園區，日式湖畔搭配木棧道景緻和兩旁水上落羽松相當唯美，雖然木棧道不長，搭配漸層色水上落羽松林及各式造景，彷彿進入世外桃源一般，在木棧道漫步同時，還可與園區貼心設置的裝置藝術打卡拍照。（編輯：陳仁華）1120223