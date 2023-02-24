美國旅遊網紅偕新婚妻訪台 赴3部落體驗原民文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

觀光局邀請美國知名旅遊網紅德魯．賓斯基（Drew Binsky）（右）偕新婚妻子（中）來台訪問，將體驗台灣的夜市文化，品嚐各式各樣的美食，並前往屏東的禮納里部落、舊筏灣部落和阿禮部落，深入探訪台灣原住民傳統文化。（觀光局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）觀光局邀請美國知名旅遊網紅德魯．賓斯基（Drew Binsky）偕新婚妻子來台體驗旅遊，夫妻近日抵達，將利5天時間深入3個部落，體驗原住民文化，創造屬於他們的台灣故事。

交通部觀光局今天發布新聞稿，德魯．賓斯基的粉絲有千萬人，這次和他的新婚妻子受邀來台5天，將先體驗台灣的夜市文化，品嚐各式各樣的美食，並將前往屏東的禮納里部落、舊筏灣部落和阿禮部落，深入體驗台灣原住民傳統文化，包括原住民的美食、生活方式、特色服裝文化、傳統建築等，並與耆老、專家訪談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

德魯．賓斯基和妻子還將體驗觀光局推出的「新景點新玩法」，結合台灣高鐵周遊券，暢遊台灣南到北，在台北期間也將體驗北投溫泉，製作1部20分鐘的影片於影音平台YouTube及社群平台臉書（Facebook）發布、1則Instagram Reels及1部短影音。

觀光局局長張錫聰表示，德魯．賓斯基走遍全球197個國家，這次偕新婚妻子的造訪，可將台灣的美麗風光和豐富多彩的文化與全球旅客分享，有助於在國際市場推廣台灣觀光，吸引更多的國際旅客到訪台灣，體驗台灣獨特的風情和魅力，也為台灣的觀光產業注入新的活力和動力。（編輯：陳政偉）1120224