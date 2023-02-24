西濱3路段3/1起大貨車速限80公里 增路檢次數

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）交通部公路總局去年公告，20噸以上大貨車行駛台61線西濱快速公路的速限降至每小時80公里，今年3月1日起實施，公路總局也協調警方等單位提高路檢聯合稽查次數。

公路總局今天發布新聞稿，為加強台61線西濱快速公路行車安全，減少大貨車事故，去年10月已公告20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里。

依目前道路交通管理處罰條例，在高、快速公路上超速的罰鍰為新台幣3000元至6000元。

公路總局調降西濱速限範圍為原本速限每小時90公里路段共3處，包括：八里三交流道至林口交流道、東華路口至新豐二交流道、外埔交流道至十份交流道。

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公路總局說，已在宣導期間針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單提醒，至今年2月15日已寄發1533張，並查訪超速車輛較頻繁業者，各區監理所已協調警察局等單位，提高台61線路檢聯合稽查次數，3月速限調降實施後，也將持續宣導業者。

另外，為提升大型車輛行駛安全，在超載管理部分，公路總局於台61線3處地磅站已協調警察局加派警力並增加開磅時數，並自3月1日起，營運時間調整為每天上午8時至下午5時，且每月機動開磅時數12小時以上，後續將逐月增加每天開磅時數及機動開磅時數，預計7月1日起調整為24小時全天營運。（編輯：管中維）1120224