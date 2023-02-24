俄烏戰爭週年 台北101為世界和平祈福點燈

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俄烏戰事至24日滿一週年，台北101表示，持續關心烏克蘭情勢，晚間特別點燈為烏克蘭和平祈願，也為世界和平祈福。圖為台北101大樓外牆亮起烏克蘭國旗色彩。中央社記者王飛華攝 112年2月24日

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（中央社記者曾智怡台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭至今，多座城市遇襲、釀嚴重死傷，俄烏戰事今天滿一週年。台北101表示，持續關心烏克蘭情勢，將於晚間7時30分至10時點燈，為烏克蘭和平祈願，也為世界和平祈福。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）無視西方制裁，2022年2月24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，發動飛彈攻擊與砲擊，引發二戰結束以來歐洲最大的軍事衝突，造成數百萬烏克蘭民眾流離失所。

俄羅斯入侵烏克蘭今天滿一週年，台北101表示，關心世界人類和平，也持續關心烏克蘭情事，為聲援烏克蘭人民，將於晚間7時30分至10時點燈，為烏克蘭和平祈願，並為世界和平祈福。（編輯：蘇龍麒）1120224