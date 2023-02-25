連假首日蘇花路廊車多順暢 合歡山景區湧車潮

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）228連假首日，蘇花路廊花蓮路段車多順暢，公路總局預估車多狀況將維持至下午；合歡山風景區一早湧入上山車潮，4處停車場幾乎停滿，警方現場管制，維持交通順暢。

公路總局預估，蘇花路廊清晨5時起出現南下車流，最高峰每小時1000至1100輛，截至上午10時，南下宜蘭往花蓮車流量為7770輛，旅行時間為101分鐘，預估南下方向仍有9000輛通行需求，車多時段將延至午後。

新城警分局交通組長吳俊義今天接受中央社記者採訪指出，蘇花路廊南下車流昨天下午提早湧現，統計下午4時至晚間9時車流量約8300輛。

吳俊義指出，今天上午巡視蘇花路廊花蓮路段，沿線車多順暢，車速能維持40至50公里，蘇花路廊沿線景點、七星潭風景區遊客量不多，停車場都有空位。

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台8線中橫公路出現上山車潮，新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁接受中央社記者採訪指出，連假期間關原災害路段上午7時至下午5時解除管制通行，今天上午不到7時就出現等待放行車潮。

阮漢魁說，通行車輛以登山的遊客最多，也有部分是經中橫公路往返東、西部的車潮，上午9時許，合歡山區停車場幾乎停滿，各景區都已派駐警力實施交管，呼籲民眾遵守引導，切勿違規停車，影響道路通行。（編輯：謝雅竹）1120225