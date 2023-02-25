更多編輯台推薦新聞：
書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球
運動

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

連假首日蘇花路廊車多順暢 合歡山景區湧車潮

2023/2/25 11:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）228連假首日，蘇花路廊花蓮路段車多順暢，公路總局預估車多狀況將維持至下午；合歡山風景區一早湧入上山車潮，4處停車場幾乎停滿，警方現場管制，維持交通順暢。

公路總局預估，蘇花路廊清晨5時起出現南下車流，最高峰每小時1000至1100輛，截至上午10時，南下宜蘭往花蓮車流量為7770輛，旅行時間為101分鐘，預估南下方向仍有9000輛通行需求，車多時段將延至午後。

新城警分局交通組長吳俊義今天接受中央社記者採訪指出，蘇花路廊南下車流昨天下午提早湧現，統計下午4時至晚間9時車流量約8300輛。

吳俊義指出，今天上午巡視蘇花路廊花蓮路段，沿線車多順暢，車速能維持40至50公里，蘇花路廊沿線景點、七星潭風景區遊客量不多，停車場都有空位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台8線中橫公路出現上山車潮，新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁接受中央社記者採訪指出，連假期間關原災害路段上午7時至下午5時解除管制通行，今天上午不到7時就出現等待放行車潮。

阮漢魁說，通行車輛以登山的遊客最多，也有部分是經中橫公路往返東、西部的車潮，上午9時許，合歡山區停車場幾乎停滿，各景區都已派駐警力實施交管，呼籲民眾遵守引導，切勿違規停車，影響道路通行。（編輯：謝雅竹）1120225

#蘇花路廊
#吳俊義
#阮漢魁
吳俊義
蘇花路廊北返車潮湧現 崇德管制站管制放行
阮漢魁
合歡山多處路面結冰車輛受困 警方協助通行
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族