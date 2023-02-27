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太平山霧淞漸消融 雲瀑湧現籠罩山莊

2023/2/27 09:19（2/27 09:36 更新）
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太平山國家森林遊樂區見晴懷古步道附近27日上午8時轉晴，一眼望去大片雲海及雲瀑湧現，籠罩太平山莊。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月27日
太平山國家森林遊樂區見晴懷古步道附近27日上午8時轉晴，一眼望去大片雲海及雲瀑湧現，籠罩太平山莊。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月27日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）位於宜蘭縣海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區今天上午8時氣溫回升至攝氏3度，霧淞逐漸消融，見晴懷古步道轉晴，一眼望去大片雲海及雲瀑湧現，籠罩太平山莊。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，太平山遊樂區清晨6時30分氣溫雖達0度，由於水氣不足沒有降雪，但出現濃霧一片霧茫茫，上午8時氣溫回升至3度，霧淞漸漸融化，部分迎風面尚有霧淞。

此外，由太平山「見晴線運材軌道」部分路段整建而成，入口處位於太平山宜專一線23公里處的「見晴懷古步道」附近上午轉晴，一眼望去白茫茫雲海及雲瀑湧現，籠罩太平山莊。

林志雄指出，園方於凌晨3時30分派員巡視聯外道路並未結冰，於凌晨4時開園，統計至上午8時50分，約有1200名遊客入園，進場車輛230輛，園區不分平日、假日，若入園車輛達800輛時，會在電子看板預告，達1000輛時，則啟動車輛一出一進管制。（編輯：張雅淨）1120227

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林志雄
太平山0度水氣不足未降雪 下起霧雨現少許霧淞太平山清晨仍有霧淞美景 將隨氣溫上升消融
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