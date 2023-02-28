竹市動物園明星虎雙胞胎 弟年邁離世兄不找新伴

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新竹市立動物園孟加拉虎兄弟「六福」與「來福」（中），在動物園生活約17年，兄弟生活日常就是相互咆嘯或在水池中游泳，但「來福」因年邁病痛纏身，2022年12月已安樂死。（新竹市立動物園提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）竹市立動物園明星動物孟加拉虎雙胞胎「六福」與「來福」，弟弟「來福」年邁生病去年安樂死，動物園今天指出，老虎喜歡獨居且保育員與「六福」有感情，不會送走、也不找新伴。

新竹市立動物園長楊礎遠今天向中央社記者表示，孟加拉虎「六福」與「來福」為雙胞胎，在2005年出生於六福村，「六福」與「來福」剛出生5個月就被送到新竹動物園生活，受到民眾歡迎。

楊礎遠說，「六福」與「來福」雖長相相似，但個性不同，「六福」是哥哥個性穩重，「來福」是弟弟活潑愛玩，兄弟生活日常就是相互咆嘯或在水池中游泳，但「來福」因年邁病痛纏身，去年12月已安樂死。

他指出，「來福」在去年4月起就明顯出現健康問題，例如關節退化、食慾不振、移動遲緩等狀況，經六福村協助與動物園治療、給藥後，稍有好轉。

楊礎遠說，「來福」後來因不適體弱連尾巴都無法撐起，且因四肢無力及呼吸不順等病況加劇，經專業評估後，讓「來福」在麻醉中長眠辭世。

他指出，「來福」在竹市動物園生活17年，失去牠讓園方沉痛與遺憾，目前園內只剩「六福」獨居生活，觀察2個多月下來，「六福」狀況良好，因老虎屬獨居動物，因此不會將「六福」送走，也不會替牠找新伴。

楊礎遠表示，保育員與「六福」很有感情，會繼續照料，也會視狀況幫「六福」補充營養品並照顧好身體。（編輯：戴光育）1120228