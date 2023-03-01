無薪假增1037人 最新1.7萬人製造業增加最多

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（中央社記者曾以寧台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬7532人，較前一期增1037人。其中以製造業為增加最多，主要受訂單減少影響；批發零售、支援服務業也有零星增加。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2392家，實施人數1萬7532人。較2月16日公布實施家數計2315家，實施人數1萬6495人；本次家數增加77家，人數增加1037人，多數事業單位實施人數在50人以下，期間多為6個月以上。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受中央社記者電訪表示，這次主要受到影響的產業是製造業，共增加663人；此外批發零售業、支援服務業各有114人受到影響，不過都是小規模實施。

王金蓉說明，製造業中變動幅度較大的有3家。其中一家製造電腦周邊設備的資訊電子工業，約增加210人，實施期間3個月、月休4天；另一間製造醫藥相關產品的化學工業，約增加150人，實施期間3個月，月休天數依部門不同；此外有一間製造自行車零件的金屬機電工業，約增加50人，實施期間3個月，月休天數1到7天不等。

王金蓉指出，這3家實施減班休息的原因，都是受到訂單減少影響，其中製造醫藥相關產品的化學工業，就反映外銷歐美訂單有下降情況；不過比起上一期受影響產業多集中在金屬機電、資訊電子工業，這次受影響的產業類別較為分散。

王金蓉說，會持續關注各產業實施減班休息情況，並將相關名單提供給經濟部，供相關部會前往了解、提供協助。（編輯：李亨山）1120301