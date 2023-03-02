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春假原民返鄉列車 3日凌晨開賣

2023/3/2 17:45
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）春假原住民返鄉列車3日凌晨台鐵局開放網路訂票，具原住民身分者可為非原住民家人訂購，每人單趟車程最多限4張，來回限8張。

原住民立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，基於原住民族文化傳承，協助族人返鄉交通，她從2016年開始爭取每年春假、暑假、年底這3段原民祭儀時間開設原民返鄉列車。

她說，過去原住民要返回部落參加祭典，經常是「一票難求」的情形，再不然就是必須「轉車再轉車」，才可以回到部落，而原民列車就是專為原住民規劃的返鄉列車。

原民列車推動至今，從北迴線後又加入南迴線，再加入紅眼列車（跨夜）、優化訂票系統、EMU3000加入運輸，不斷滾動式調整，提升族人返鄉交通的運輸品質，讓族人返回部落更方便、更輕鬆舒適。

今年春假原民列車開設時間從3月31日至4月6日，3日凌晨在台鐵購票網站開賣。

陳瑩表示，除了原住民本身可購票外，具有原住民分者可為非原住民家人代購，每人單程最多限4張，來回8張。網路訂票完成2天內至各火車站領票，要返鄉的族人，可以多多利用。（編輯：謝雅竹）1120302

#陳瑩
#台鐵局
#原住民返鄉列車
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