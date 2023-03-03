水稻香蕉收入保險售至3月底 提醒農民投保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）農金局今天表示，為協助農民分散經營風險，112年度水稻及香蕉收入保險投保期限至3月底止，提醒農民把握期限投保。

行政院農業金融局今天發布新聞指出，112年度水稻及香蕉收入保險投保期限至3月底止，呼籲農民把握期限向農會洽詢。

農金局表示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農委會全額補助；「加強型」保險提供沒有申報公糧的農民自由選擇加保，農委會補助1/2保費，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效。

農金局統計，111年共投保25.8萬件、22.1萬公頃，年度投保率80%；部分地區因天災影響稻作產量，共理賠2.1萬件、2.6萬公頃、新台幣4.3億元，主要效益反映在1期作稻熱病上，非過去現金救助保障範圍，透過此保險機制，讓農民獲得更實質的保障。

農金局指出，香蕉收入保險則於109年開辦後，連續2個年度出險理賠均逾600萬元，提供受災蕉農實質保障。農金局統計，111年度投保面積659公頃，較110年度增加逾6成，112年度擴大試辦地區，新增屏東縣潮州鎮等16個鄉（鎮、區）試辦地區，目前計有13縣市、100家農會、130個鄉（鎮、市、區）參與，補助1/2保費。

另外，針對投保的香蕉田區若是具有產銷履歷、有機驗證或同一要保人總投保面積達3公頃以上的蕉農，提高保險費補助比率至60%，部分縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔。

農金局補充，目前已開發27種品項、42張保單，呼籲農民踴躍投保。（編輯：李亨山）1120303