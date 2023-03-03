防假承攬真僱傭 健身房及電視台行業增勞檢場次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北3日電）勞動部今天表示，今年度勞動條件專案檢查共規劃5300場次，針對去年發現假承攬真僱傭情形，將增加50場次，相關產業類別則包含健身房及電視台等容易有跟自然人簽約情況的行業。

勞動部今天召開例行業務說明會，職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩指出，今年勞動條件專案檢查以公共安全、弱勢扶助、常態性違規、社會關注為4大主軸，共規劃5300場次。

許莉瑩說，其中，影劇製作相關行業的勞動議題，因去年影集「初擁」外出取景時攝影師及收音助理跌落溪谷不治的意外，躍上檯面，因此新增影劇業拍片等相關行業為檢查對象，初步規劃會有150場次。

此外，因日前網路書店博客來涉嫌以假承攬真僱傭方式聘用清潔人員，引發社會關注。許莉瑩說，勞動部也新增專案，針對較容易有跟自然人簽約情況的行業，規劃50場檢查，最快在3月底就會執行完畢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動部說明，目前鎖定相關行業包含勞動合作社、第四台安裝、健身房及電視台等，都可能會與自然人簽約合作，因此會詳細釐清合約內容與實際工作狀況，是否有涉及假承攬真僱傭的情況。

勞動部指出，並不是與自然人簽承攬合約就有違法，但若事業單位有指揮、監督、管理等權力，實際上就是僱傭關係。例如一般合作社與社員之間，就應是平行關係，不能進行指揮或管理，因此是否違法，還需要一一實地了解、釐清。（編輯：陳政偉）1120303