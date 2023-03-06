花蓮推廣有機農業 香草飼養雞隻產品屢獲獎
2023/3/6 20:59（3/6 21:31 更新）
花蓮君達集團推廣有機農業，與花蓮種畜繁殖場合作，選出鬥雞與土雞雜交雞種，餵養香草複方飼料，培育出「Gaea 格雅雞」，研製的滴雞精等產品更獲「全球純粹品味評鑑」獎項，君達集團董事長尹純綢（前左3）等人6日出席記者會，一同切蛋糕慶祝分享得獎喜悅。中央社記者李先鳳攝 112年3月6日
（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮君達集團推廣有機農業，與花蓮種畜繁殖場合作，選出鬥雞與土雞雜交品種，且以有機香草飼育放養，研製的滴雞精等產品更獲「全球純粹品味評鑑」獎項。
農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場長魏良原今天接受媒體聯訪表示，與花蓮君達休閒農場產官合作，從16種品系中，選出鬥雞與土雞雜交雞種，餵養香草複方飼料，培育出抵抗力強的「Gaea 格雅雞」，並技轉給君達休閒農場，也教導員工如何養雞，生產優質雞肉產品。
君達休閒農場董事長尹純綢表示，雞肉是國人重要肉品來源，為提供優質、健康與美味肉品來源，與花蓮種畜場產官合作，耗時8年培育獨有品種「Gaea 格雅雞」。包括慢火製成的純滴雞精獲A.A.TASTE AWARDS「全球純粹品味評鑑」最高榮譽三星獎；格雅雞香草火鍋則榮獲這項評鑑二星獎。
君達集團總監尹秋明表示，目前畜養數量「Gaea 格雅雞」達7000隻，今年全年目標2萬隻、長期目標10萬隻。要達到此目標還需要場地，以及視合作農場能否配合達到要求的設備與標準，都仍有待一起努力。
依「全球無添加驗證指標」網站資訊，A.A.TASTE AWARDS「全球純粹品味評鑑」是全球唯一以CLEAN LABEL精神為取向的綜合評鑑。期望表彰各個領域優秀產品，提升其正面影響力，致力於讚美具有極佳風味的產品和菜餚。（編輯：孫承武）1120306
行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場與花蓮君達休閒農場合作，選出鬥雞與土雞雜交雞種，餵養香草複方飼料，培育出抵抗力強的「Gaea 格雅雞」，並技轉給君達休閒農場。中央社記者李先鳳攝 112年3月6日
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