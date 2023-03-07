阿里山花季3/10至4/10登場 台18線假日交管

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阿里山花季將自3月10日起展開至4月10日止，嘉義林管處7日說，目前阿里山國家森林遊樂區櫻花已綻放。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）阿里山花季3月10日到4月10日登場，嘉縣警局交通隊在花季期間假日進行交管，上午6時至11時於台18線66K處限制小客車上山，持通行、工作或住宿證等除外，賞花民眾需改乘接駁客運。

嘉縣警察局交通隊今天發布新聞稿表示，阿里山花季10日展開，配合交通部公路總局於阿里山公路（台18線）執行交通管制措施。

交通隊說，星期例假日及清明節連續假期（3月11、12、18、19、26日及4月1、2、3、4、5、8、9日，共12日），於上午6時至上午11時實施交通管制。

交通隊指出，管制時段於台18線66K（湖底）處限制小客車上山，持相關證明文件（如通行證、工作證或住宿證等）及特殊情形（如婚喪喜慶等）者除外。

嘉義林管處表示，搭乘遊覽車賞花的團客，於管制時段內請先至台18線29K（過五虎寮橋）觸口自然教育中心對面購票入園，散客請搭乘大眾運輸工具前往，或將車請停放於台18線61K旁樂野服務區停車場，再轉乘接駁車上山。

嘉義林管處強調，因阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，林管處於台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩規劃小客車臨時停車格，並設置10處臨時免費接駁車站，於平日上午8時至下午6時及假日上午5至下午6時提供遊客接駁往返阿里山入口轉運站。

嘉義林管處說，阿里山花季將於3月10日至4月10日登場，3月11日以「櫻與音的對話」活動迎來一年一度的阿里山花季，並為全台第一條森林療癒步道「水山療癒步道」揭開序幕。目前園區緋寒櫻、阿龜櫻已盛開，台灣原生櫻花霧社櫻目前已有5成開，染井吉野（櫻王）預計3月中旬盛開。（編輯：卞金峰）1120307