類天疱瘡好發長者 北榮研究腦癌患罹病風險增2倍

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）類天疱瘡好發長者，腦部疾病是患病風險因子，北榮研究更進一步發現，雖然癌症不會造成類天疱瘡風險，但神經性腫瘤病人罹患類天疱瘡風險增加2倍，這是首次在文獻上被發表。

台北榮總今天上午舉行記者會介紹類天疱瘡，北榮皮膚部光化學治療科主任吳貞宜說，這是老人最常見自體免疫水疱疾病，是自體的抗體攻擊皮膚，造成水疱。發生率隨年紀增加，台灣每年新發個案約1000人，隨著人口老化，近10年來罹病人數增加2倍以上。

吳貞宜表示，類天疱瘡會出現皮膚搔癢、水疱、破皮等，如控制不佳，甚至造成嚴重感染或死亡，隨著台灣人口老化，類天疱瘡需要被重視，這個疾病常發生於臥床的老人，伴隨有多重慢性病，尤其是神經系統疾病，如失智、中風、巴金森氏等病人。

據北榮研究發現，癌症不會增加類天疱瘡的風險，吳貞宜說，透過台灣健保資料庫發現，腦癌及類天皰瘡有高度關聯性，40至50歲左右不是類天皰瘡好發族群，但這個年齡層的腦癌患者與同樣非好發族群相比增加2倍風險，這是首次在文獻上被發表。

北榮曾收治過1名40多歲腦癌女性患者，當初因腦癌轉移，狀態不好，醫療團隊發現患者皮膚有紅疹，經切片確診類天皰瘡。台北榮民總醫院皮膚部主任陳志強說，腦癌與類天皰瘡機轉未知，推測與血腦屏障崩潰有關，抗原釋出到血液，體內免疫誤認侵入物進而攻擊皮膚。

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另外，北榮也發現類天疱瘡病人常合併有糖尿病，在糖尿病用藥中，二肽基肽酶-抑制劑 （DPP4 inhibitor）在第2型糖尿病病人，會增加2倍多「類天疱瘡」罹病風險，第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑 （SGLT2 inhibitor），則是糖尿病用藥中安全的選擇。

北榮曾經收治過1名69歲男性，皮膚出現搔癢紅疹、大小不一水疱破皮，經皮膚切片檢查，確定罹患類天疱瘡。住院期間，除口服類固醇等藥物，發現病人合併有糖尿病，正在服用二肽基肽酶-抑制劑的抗糖尿病用藥，與新陳代謝科醫師討論後更換用藥，已持續追蹤5年，病況控制穩定。（編輯：李亨山）1120307