台馬微波容量續擴充 中華電：上傳照片暢通無阻

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中華電於7日說明台馬微波系統擴建工程，圖為緊急擴建的竹子山微波站，中華電已在3月6日提前完成微波系統擴建工程，總容量將從2.2Gbps增加到3.8Gbps。（NCC提供）中央社記者蘇思云傳真 112年3月7日

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（中央社記者蘇思云台北7日電）台馬海纜雙斷影響馬祖民眾通訊服務，中華電今天表示，微波備援系統已擴建到3.8Gbps，開放使用固網寬頻，民眾手機上網也增速，通訊軟體傳文字、照片都沒問題，規劃5月繼續擴建到4.4Gbps。

中華電信的2條台馬海纜，分別在今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾通訊服務，中華電自動切換到微波備援系統。中華電今天表示，微波備援系統從2.2Gbps已經在3月6日提高到3.8Gbps。

中華電解釋，過去數據來看，馬祖對外尖峰時段訊務量在8到9Gbps，先前微波備援2.2Gbps的分配狀況，優先提供重要電路，像是民生、政府、國安、電話服務等，即電話都可撥打，但一般民眾手機上網較慢，不提供家用固網服務。現在緊急調用南投及屏東的備援微波天線，完成擴充到3.8Gbps。

中華電網路技術分公司總經理簡志誠表示，總容量擴增到3.8Gbps後，可以紓解手機上網跟家用寬頻上網服務，基本上，通訊軟體傳文字報平安、旅遊傳照片都可以，尖峰時間看影片可能還是會有點受影響。

簡志誠解釋，國際海纜船確實都很忙，但政府也積極協助，有把握4月中下旬修好海纜。至於微波備援系統，5月規劃擴增到4.4Gbps，9月底6.1Gbps，年底達8.1Gbps，團隊會盡力完成。另外，馬祖也規劃衛星備援計畫，語音跟重要訊務可以經過衛星來傳輸。

借鑑此次經驗，簡志誠表示，也規劃檢視全台目前微波備援系統容量，離島地區金門、澎湖等將優先規劃。

中華電今天現場也跟連江縣議會副議長林明揚等透過微波進行視訊，林明揚建議，考量微波可能受到天氣影響，是否可能多擴建到10Gbps。

中電電表示，微波雖然可能受到潮汐影響，但屬於短暫瞬間狀況，拉長時間到一整天來看，品質仍屬穩定。簡志誠表示，慎重考慮擴容到10Gbps的建議，目前台馬4號海纜也在積極建設中，盼2年左右完成。

媒體關注海纜是否容易被外力勾斷，如何降低可能影響。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示，國際海纜主要布建在太平洋，水深上千公尺較不易被船隻勾損，國內海纜多建在來往船隻非常多、海深約100公尺的台灣海峽，比較容易被船隻勾損。

翁柏宗指出，統計近10年國內海纜被勾損的75件中，勾損點最深只有132公尺，水深50公尺以下有46件（占62%），水深51到100公尺有22件（占29%），101到132公尺有7件（約占9%），國內海纜較國際海纜受損機率高。（編輯：潘羿菁）1120307