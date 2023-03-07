成功受孕卻陷多胞胎高妊娠風險 長庚助圓夢求子

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）34歲郭姓女子歷經多次試管嬰兒療程才成功受孕，卻面臨懷5胞胎的高風險妊娠，陷入「全留」或「全流」兩難。她輾轉多家醫院經長庚醫療團隊施以射頻減胎手術，順利產下3胞胎。

台北長庚醫院今天發布新聞稿分享這則喜悅表示，34歲郭姓女子，經歷3次試管嬰兒療程，終於盼到成功懷孕，沒想到竟是同卵4胞胎與1個單胎，聽到醫師告知多胞胎的高風險妊娠、可能流產與必然早產導致胎兒發育不全，讓郭女與先生焦慮不已。

第7週時，郭女的單胎自行停止生長、胚胎萎縮，她與先生著急走遍婦產科診所與醫院詢問同卵4胞胎減胎手術，得到的選項卻是「全留」或「全流」。

最讓郭女夫妻無奈的是，就算全留也不一定都能順利生下來，因為使用氯化鉀的減胎手術會影響同一胎盤的所有胎兒，等同被宣判得放棄全部孩子們，夫妻倆拿著診所建議的人工流產注意事項，心裡滿是無能為力。

台北長庚醫院產科主任蕭勝文表示，郭小姐試管一開始植入2個胚胎，其中1個胚胎發育為罕見的同卵四胞胎，發生率約6千萬分之1，另外1個胚胎自行萎縮，她與家人尋求協助，之前的醫師幾乎都是建議直接放棄4個孩子，轉診到台北長庚已經11週。

蕭勝文說，由於4胞胎發生早產與母體併發症的風險太高，因此建議減胎，經超音波精準定位再以射頻燒灼（RFA）阻斷胎兒的血流供給，進而達成減胎的目的，這是也是目前的國際趨勢。

郭女在第15週接受射頻減胎手術後，去年第31週時接受剖腹產手術，順利產下3名女嬰，由於胎盤分配不均，胎兒大小也有差別，但在醫療團隊細心照護下狀況良好，出院後都順利成長，今天剛滿6個月。

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台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和表示，近期也有2名孕婦是同卵三胞胎來尋求協助減胎為雙胞胎；台北長庚醫院從2020年開始執行這項技術，至今已完成超過25例RFA射頻燒灼手術，成功率超過九成，文獻上僅有同卵4胞胎減胎為雙胞胎，尚未報導過成功減為同卵三胞胎且順利生產的案例。

長庚醫院提醒，如果是高危險妊娠的孕產婦，建議要更頻繁的回診，減少併發症，來改善所有的母嬰健康。（編輯：李亨山）1120307