阿里山獼猴騷擾遊客、啃食櫻花 巡護隊驅離槍嚇阻

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阿里山花季10日登場，阿里山森林遊樂區近日發生台灣獼猴騷擾遊客情況，嘉義林管處成立巡護隊，以驅離槍嚇阻獼猴接近園區遊憩熱點，維護遊客安全。所使用的驅離工具沒有殺傷力，但會使獼猴產生疼痛感。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）阿里山花季10日登場，阿里山森林遊樂區近來卻發生台灣獼猴騷擾遊客及啃食櫻花情況，嘉義林管處成立巡護隊，加強以驅離槍嚇阻獼猴接近園區遊憩熱點，維護遊客安全及花況。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，近年阿里山森林遊樂區的台灣獼猴數量有增加趨勢，自去年10月進行阿里山森林遊樂區的獼猴監測調查，初步調查顯示園區內約有80隻獼猴棲息，並發生8起搶遊客食物及10起對遊客威嚇行為事件。

嘉義林管處表示，對於人猴衝突事件，已辦理多場次教育訓練，安排專家學者授課，邀集林管處員工、志工、阿里山生態旅遊協會人員及居民參與，並成立「人猴衝突巡護隊」，且採購6組低動能的防治驅離工具，包含動物驅離槍、漆彈槍及驅離手槍。

嘉義林管處指出，「人猴衝突巡護隊」成員經過嚴謹培訓操作驅離工具，於今年2月起使用動物驅離槍等工具，以嚇阻獼猴接近園區遊憩熱點；所使用的驅離工具沒有殺傷力，但會使獼猴產生疼痛感，是目前公認有效又兼具人道的驅離方法。

阿里山花季10日登場，為期1個月，因近2年出現台灣獼猴會啃食園區櫻花及搖晃樹枝情況，嚴重影響花況，嘉義林管處近來安排巡護隊成員加強執行驅離勤務。

另外，嘉義林管處也安排志工進行獼猴保育宣導，呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」，並避免使用塑膠袋攜帶食物，若發生人猴衝突事件，即時通報阿里山工作站。（編輯：陳仁華）1120308