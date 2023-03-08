僅雲林麥寮空氣品質紅燈 露天燃燒加擴散條件差

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雲林縣環保局指出，8日擴散條件不佳導致污染物易累積，麥寮地區空氣品質不良，電廠凌晨起已配合降載，但巡查人員發現麥寮有多起露天燃燒；當火勢獲控制後，麥寮地區空氣品質也有所改善。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年3月8日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣麥寮鄉今天上午空氣品質亮紅燈，中央氣象局局長鄭明典在臉書寫道「怎麼那麼集中」。雲林縣環保局說明，麥寮電廠有降載，但有多起露天燃燒，加上擴散條件不佳導致。

根據環保署的資料顯示，麥寮鄉上午6時空氣品質指標（AQI）152，達紅色等級，直到下午2時空氣品質指標（AQI）降到99，屬於普通等級。

鄭明典今天在個人臉書（Facebook）寫道「怎麼那麼集中？都不會低調一點」。他上午參加古坑氣象站動土典禮時接受媒體聯訪表示，今天氣流很弱，大氣又很穩定，導致擴散較不佳，所以污染源附近的空污濃度就會比較高。

針對今天全台僅麥寮鄉空氣品質亮紅燈，鄭明典說，不太能解釋，認為登記的固定污染源應該要加速應變。

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雲林縣環保局副局長黃富義指出，擴散條件不佳影響導致污染物容易累積，麥寮地區空氣品質不良，麥寮電廠今天凌晨起配合降載，離島工業區共10廠21個製程進行停車歲修或未運轉製程。

黃富義說，巡查人員發現有麥寮鄉多起露天燃燒，當火勢獲得控制後，麥寮地區的空氣品質也獲得改善。雲林縣環保局呼籲，民眾避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩加強個人防護。（編輯：謝雅竹）1120308