運動辣妹按摩摸到肌瘤 注意家族史、高熱量飲食

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台安醫院婦產科海芙刀中心開設至今近一年時間，10日舉行記者會分享治療成果。34歲費姓女子（左）現身分享經驗，表示自己在下腹摸到硬塊，竟是15公分大的子宮肌瘤，在醫師建議下接受海芙刀手術，當天就能下床走動、隔天出院回家，一個月後投入比賽。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月10日

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）34歲費姓女子馳騁運動賽場，日前在下腹摸到硬塊，竟是顆15公分大的子宮肌瘤，接受手術後重回跑道。醫師提醒，求醫女性中1/3發現肌瘤，家族史、高熱量飲食應注意。

台安醫院婦產科海芙刀中心開設至今近一年時間，今天舉行記者會分享治療成果。台安醫院院長黃暉庭致詞指出，海芙刀的特色在於沒有傷口、恢復時間短，可以讓接受手術的患者快速回到正常生活。

費姓女子現身分享經驗表示，她本身是一名選手兼教練，平常就有運動按摩的習慣，去年中意外在左下腹摸到硬塊，起初不以為意，但因家族有癌症病史，就醫檢查發現原來是15公分大肌瘤。

費女笑說，「連醫生都嚇到這麼大顆，我竟然一點都沒有感覺」，不少肌瘤患者有疼痛、頻尿、經期異常等狀況，但她幾乎沒有任何不舒服。

因為希望早日回復訓練，費女表示，她去年11月在醫師建議下接受海芙刀手術，當天就能下床走動、隔天出院回家，一個月後投入比賽。

子宮肌瘤是長在子宮組織中異常的肌肉瘤，是女性最常見的良性腫瘤之一。台安醫院婦產科醫師傅佩德會後接受媒體聯訪指出，就診女性中，有1/3發現肌瘤。

傅佩德建議要有「和平共處」的觀念，小的肌瘤若不影響自身狀況，其實不一定需要處理，比較大型的肌瘤，即使是良性的也需要趕快處理，否則極有可能影響生育。

但若發生病變，傅佩德表示，統計顯示，每1000人中會有5人發生病變，通常好發於60歲以上女性，停經後肌瘤仍持續生長、形狀異常等，所以術前會以核磁共振、抽血等方式檢查評估，如果擔心是惡性腫瘤，仍建議以手術化驗為主。（編輯：管中維）1120310