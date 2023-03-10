昇豐128搜索逾半月無果 台南艦結束任務返航

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）東港籍漁船「昇豐128」失聯，海巡署24日派遣偉星艦、台南艦與美國、菲律賓展開搜救，仍一無所獲。海委會主委管碧玲表示，台南艦將在下午4時結束任務返航。

東港籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船2月17日在太平洋公海失聯，國搜中心2月20日接獲漁業署通報後，啟動第一階段國際救援；海巡署2月24日、25日派偉星艦、台南艦出發，接續國際救援結束後的第二階段搜救，但歷經美國、菲律賓與海巡長時間、大範圍搜救後，海委會主委管碧玲沉痛表示，遺憾各方無論如何努力，「昇豐128」仍然音信全無。

管碧玲臉書發布貼文指出，依據世界各國搜救中心通用的科學推估系統，可透過「優選規劃方案」推估出搜救建議範圍，但海巡署「台南艦」搜救，遠遠超過優選規劃方案建議搜救範圍，在茫茫大海，毫無船舶定位資訊情況下，台南艦完成4個搜救區平行搜索，已經盡力了。現在確實到了結束搜救工作時候。

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管碧玲表示，每次搜救大家都希望有好結果，但這半個月來的4艘船舶急難事件，只有獅子山共和國籍的貨輪失火，成功救回12人，其餘模里西斯海域「聯昇發」16人、關島海域「昇豐128」6人、以及釣魚台海域「新長發88」7人，只尋回1名船長大體，其餘28人杳無音信、生死未卜。半個月內罹難1人、失蹤28人，何其悲傷。

管碧玲提到，這半個月的4件船難，不知道有沒有需要進一步研究可能潛藏的問題，目前已經指示海委會廣泛了解，希望大家平安。同時海巡署也都有持續和各船難家屬聯繫，雖然理解家屬放不下的心情，但希望家屬了解海巡苦衷，也希望大家不要吝於給風裡來浪裡去的海巡人員加油打氣。（編輯：郭諭儒）1120310