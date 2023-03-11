製造業落腳北越 數據分析與AI成新興教育商機

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）台灣製造業近來陸續落腳北越地區，帶動台灣的大學來此開設境外碩士專班。有感企業在科技浪潮下的轉型陣痛，有大學計劃明年在北越地區開課，教授數據分析及人工智慧課程。

國立高雄大學資訊管理學系主任楊書成、社會網絡創新中心主任丁一賢一行10至14日抵越南北部地區考察，前往北寧、河內、永福等地拜訪當地台灣商會以及企業，了解幹部、經理人對境外碩士專班的課程方向需求。

楊書成表示，高雄大學2006年就開始在越南南部地區開設境外碩士專班，迄今已17年，課程內容偏向企業經營、管理。近年來北越地區形成新的製造業產業聚落，對課程的需求將不同以往。

他觀察，過去幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，許多企業開始希望藉由資訊科技在網路上創造商機，未來在北越地區開設的境外碩士專班課程內容會著重在人工智慧（AI）以及數據分析等。

楊書成舉例，製造業以往都要透過展覽尋找潛在客戶，但疫情期間無法展覽，許多業者傷透腦筋，然而透過程式撰寫，就有辦法在網路上精準找到潛在客群；或是透過關鍵字搜尋、網路連結提升企業能見度。

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北寧台灣商會會長林軒節表示，越南近年來經濟快速發展，一些電子、科技業者在此設廠，吸引衛星業者進駐。北寧台灣商會2014年成立之初僅有約50家會員，到現在已經有200多家。

他說，越南和台灣在文化與經濟發展進程等具有很多相似之處，兩地的交流和合作，尤其是台商的持續教育議題也開始受關注。他期許來越南開課的大學能提供優質內容、嚴謹治學，才能真正為台商與企業加值。（編輯：高照芬）1120311