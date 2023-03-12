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毛豬交易價破90元創新高 農委會估近期仍維持高點

2023/3/12 12:35（3/12 14:58 更新）
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農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬交易價每公斤交易價格飆破新台幣90元創新高。圖為毛豬運載到拍賣場交易情形。（中央社檔案照片）
農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬交易價每公斤交易價格飆破新台幣90元創新高。圖為毛豬運載到拍賣場交易情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北12日電）農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬交易價每公斤交易價格飆破新台幣90元創新高。農委會今天表示，目前每天豬肉缺口約800隻，且清明、端午將至，近期價格仍會維持在高點。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電訪說明，因去年下半年小豬育成率較不理想、國內養豬產業面臨豬舍更新，加上飼料成本維持在高檔，今年上半年國內豬肉供應量較前期減少約4%到5%。

此外，進口豬肉來源國歐美地區，因當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封、經濟活動增加，肉品消費大幅上升，因此進口豬肉價格上漲、輸出量減少，目前豬肉進口量也比去年同期減少近50%。

江文全說，根據上個月盤點預估3月豬隻供應量，與去年同期相較，平均每天短少約800隻；短期供應上已協調台糖公司3月增供2000頭，後續將視市況請台糖協助增加供給。

至於豬價未來走勢，江文全指出，有部分豬農反映目前每公斤豬肉的飼養成本就要80元，且清明節、端午節將至，是傳統消費旺期，預估近期豬肉價格會繼續維持在高點。豬價何時回穩，須看第2季進口狀況是否恢復，及國內產銷恢復情形。（編輯：管中維）1120312

#毛豬
#豬肉
#農委會
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