移工留才久用放寬 新增屠宰業15日上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北13日電）勞動部今天修正放寬移工留才久用方案規定，15日起新增屠宰工作，將企業自辦訓練80小時增列為技術資格之一，經同意的產業中階技術工作人力在公司占比可排除白領專技人員。

此外，原規定曾工作11.5年已出國的看護移工再回台轉任中階看護，只能由原雇主申請，放寬可由原雇主的配偶、直系血親及三親等內旁系血親僱用。

勞動部今天透過新聞稿指出，「移工留才久用方案」推動至今，核准近4000名移工轉任中階人力，修正放寬規定，新規定15日起生效。

勞動部表示，屠宰業開放移工已有6年，經與行政院農業委員會會商，為強化及提升屠宰場自主衛生管理與國產肉品國際競爭力，留用具備屠宰技術與經驗的中階人力，新增移工可轉任中階技術屠宰工作，約有100多家屠宰場、1700名移工適用。

勞動部說明，經農委會認定的屠宰業雇主，可聘僱工作年資最高達6年且取得屠宰專業證照或訓練課程的資深移工，轉任中階技術人力。薪資條件則比照其他產業，為經常性薪資每月新台幣3萬3000元以上，3萬5000元以上則免附技術條件證明。

此外，因企業實務上多會自主辦理訓練課程，如職業安全衛生訓練或機台操作認證訓練等。經與經濟部共商，同步增列製造業、屠宰業企業自辦訓練課程為中階勞工聘僱技術資格條件之一，移工經同雇主聘僱達3年以上，參加雇主自辦產業升級轉型相關專門知識、技術訓練課程達80小時以上即可適用。

這次同時放寬雇主聘僱中階技術工作總人數的計算方式。現行規定中，雇主聘僱總外國人力（含白領專技人員、中階技術人力及移工），不能超過聘僱總員工人數50%，放寬為若產業性質特殊、經跨部會會商同意，計算上可排除已聘僱的白領專技人員，增加可僱用中階人力人數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞動部並指出，原規定曾在台工作11.5年、已出國的看護移工再回台轉任中階看護，只能由原來的雇主申請，但是考慮到實務上，原雇主可能亡故或有其他原因無法或不願再擔任雇主，因此修正放寬雇主資格為被看護者的配偶、直系血親、三親等內的旁系血親或其他規定親屬或配偶。

例如，若移工原來是由舅媽聘僱，負責照顧舅舅，工作滿11.5年且出國後，原規定為只能由舅媽再次聘僱回台，但放寬後可由外甥聘僱為中階看護，重新來台繼續照顧舅舅。（編輯：管中維）1120313