赴日旅遊強勁 台灣虎航5至10月50班包機飛高知

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）疫後旅遊復甦，台灣旅客首選還是日本。台灣虎航今天與日本高知縣、燦星旅遊簽合作意向書，5月10日至10月28日，包機從桃園國際機場直飛高知，每週2班往返。

高知縣知事濱田省司首度來台灣，在台北與台灣虎航董事長陳漢銘、燦星旅遊總經理殳蓁蓁簽合作意向書，從5月10日至10月28日，燦星旅遊獨家包下台灣虎航50班包機，每週三及週六從桃園國際機場往返高知龍馬機場。

濱田省司介紹，高知縣面向太平洋，有足以代表日本原鄉風景的清流四萬十川及淀川等優美景緻，當地知名特產有鰹魚、土佐酒，希望更多台灣旅客到高知做深度旅遊。

濱田省司說，高知縣持續與台灣保持深度交流，包含連續數年推派發祥於高知縣的「夜來祭鳴子舞蹈」團隊在台灣燈會表演，高知縣舉辦的「漫畫甲子園」每年也吸引多數高中生參賽。

陳漢銘說，桃園機場到高知約2個半小時，當地天然資源豐富，有很大開發潛力，盼經由這次包機合作，促進更多台日雙邊交流。

殳蓁蓁說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，旅客更在意深度有感的旅遊，嚮往更自然的生態，四國有日本保持最完整的秘境。

根據燦星旅遊規劃的行程，除了在高知縣搭屋形船遊四十萬川、炙燒鰹魚體驗、觀賞「高知夜來祭」舞蹈表演外，還規劃同樣位在四國的香川縣景點栗林公園、金刀比羅宮，或愛媛縣的神隱少女道後溫泉。（編輯：管中維）1120314