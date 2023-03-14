高雄大學校務會議無結論散會 與中山合校未達共識

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高雄大學14日在校內舉辦臨時校務會議，逾百名校務會議代表出席，但眾人想法分歧，現場僅就臨時動議「是否散會」表決，51人同意散會，會議在2個多小時後宣告結束、無結論。中央社記者林巧璉攝 112年3月14日

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄大學今天舉行臨時校務會議，討論是否同意以「國立中山大學」為校名與中山大學重啟合校。因與會人員想法分歧，有人提出散會動議，最終以51比37票決定散會，會議無結論。

國立高雄大學下午在校內遠距教室舉辦臨時校務會議，有逾百位校務會議代表出席，成員由教職員工、學生組成，校長陳月端擔任主席。但因校務會議代表想法分歧，現場僅就臨時動議「是否散會」表決，51人同意散會，會議在2個多小時結束。

會議中不少教授提出意見，有人質疑重啟合校正當性、合法性不足。有教授說，自己贊成併校，但在併校前應先協以以確保權益，而非自願放棄高大校名。

陳月端會中回應，今天是就中山大學2月13日的函文所開啟的新行政程序，臨時校務會議上僅就是否同意以「國立中山大學」為校名合校。如果會議結果同意此前提，師生權益保障則是在後續會議討論。

另名教授表示，若是兩校重啟合校，中山、高大都應該召開校務會議，但看起來中山大學毫無動作「根本像是我們自己在跳舞」。陳月端說，基於大學自治，尊重他校作法，今天與會的代表都可以決定高大未來走向。

高大學生自治會會長莊承諺會前接受媒體訪問表示，上個月自治會有調查學生併校意願，約回收1700份意願表，經統計有80%學生同意併校。今天會依此基礎投下同意票。高大學生議會議長鍾昌豫也說，今天會投下同意票，期望能開啟合校對談，也會持續為學生權益把關。

會議上發言踴躍，支持、反對者皆有，但多數人都擔憂後續併校影響權益。因發言無共識，有多人提出散會動議，最後在鍾昌豫要求下，會中就散會進行不記名投票，最後以51票同意票比37不同意票，結束會議。

鍾昌豫會後接受媒體聯訪表示，會中意見分歧，如進行校名投票，不同意票應會過半，「這對往後要續談併校會產生更大的阻礙，如果先散會，校方可在這過程中繼續與中山協商。」但他認為，校方的立場是把散會當成否決合校，後續校務會議不一定會再討論。

高雄大學日前也針對合校發放問券，3月10日回收2000多份問券，根據統計在校生有7成同意、3成反對；校友則是5比5；教職員有6成支持合校、4成反對。（編輯：孫承武）1120314

高雄大學學生自治會長莊承諺（右）、學生議會議長鍾昌豫（左）14日參加臨時校務會議前受訪表示，將以同意票支持重啟合校，盼能開啟合校對談，也會持續為學生權益把關。中央社記者林巧璉攝 112年3月14日