台灣綠色版米其林指南 永續餐飲評鑑接軌國際

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近3年在國內推動永續、綠色餐廳的「綠色餐飲指南（GDG）」14日與推出全球最具規模永續餐飲指標Food Made Good的「英國永續餐飲協會（SRA）」簽署備忘錄，正式宣布GDG成為SRA推出的Food Made Good全球評鑑指標在台官方代表機構。（綠色餐飲指南提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）國內的綠色餐飲指南（GDG）今天與英國永續餐廳協會（SRA）簽署備忘錄，獲GDG評鑑一到三葉級餐廳，將等同於SRA推出的全球永續餐飲指標Food Made Good的一到三星級餐廳。

聯合國倡議的永續精神，持續在全球各領域推產開來，台灣正在逐步接軌中，繼台灣永續旅行協會數年來將「全球百大綠色旅遊目的地」分級審查的認證機制導入國內，引領東北角暨宜蘭海岸國家風景區等旅遊地上榜；餐飲方面，今天也跨出跟國際接軌的一步。

近3年在國內推動永續、綠色餐廳的「綠色餐飲指南（GDG）」，其創辦人黃俊誠，今天與推出全球最具規模的永續餐飲指標Food Made Good的「英國永續餐飲協會（SRA）」常務董事（Managing Director）茱莉安．諾貝爾（Juliane Caillouette Noble）簽署備忘錄，正式宣布GDG成為SRA推出的Food Made Good全球評鑑指標在台官方代表機構。

換句話說，GDG去年下半年推出的一、二、三葉的葉級評鑑餐廳，將對接、等同於Food Made Good的一、二、三星的星級評鑑標準。

而GDG的評鑑指標，其實已參照Food Made Good的評鑑標準訂定，國內已有數家餐廳取得，若業者將其資訊彙整成英文版本，將可登上SRA網站。

Food Made Good為全球最大規模的永續餐飲指標，自2010年以來，全球已有1萬5000多家餐業者依據其永續餐飲標準進行評估、取得認證。包含英國當地主流餐飲業、50家全球性餐廳及70多國的餐廳、飯店。

SRA推動Food Made Good的永續餐廳計畫是一套相當成熟的輔導與星級評鑑機制，消費者只要點上SRA的網站，就能看到上述全歐洲1萬5000多家永續餐飲業者名單，這套整合系統已從歐洲複製到日本，成為綠色版的米其林指南。

「一葉餐廳」須在食材選擇、剩食處理、綠食概念宣導、友善員工等面向符合相關項目要求。一葉項目總分為100分，獲得70%以上分數，獲得一葉資格。

「二葉餐廳」須已達一葉標準，並在永續環境的資源節約政策、社區關係、綠色飲食、公益行動推廣等面向上符合相關要求。二葉項目總分為60分，若獲得70%以上分數，獲得二葉資格。

「三葉餐廳」須已達二葉標準，並在綠色建築之環境與友善空間規劃等面向符合相關要求。三葉項目總分為40分，若獲得70%以上分數，獲得三葉資格。（編輯：陳政偉）1120314