知本溫泉道路改善工程開工 擴寬為20米增設人行道

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（中央社記者陳俊華台北15日電）台東知本溫泉道路改善工程今天正式開工，營建署說，這項工程總經費1億7100萬元，現行6米寬道路將擴寬為20公尺、增設人行步道，預計113年2月完工，將能有效節省行車時間及分散在地車潮。

內政部營建署透過新聞稿表示，副總工程司陳志偉、台東縣長饒慶鈴等人今天出席「台東市知本溫泉風景特定區道路品質改善工程」開工典禮。

營建署說，這項工程總經費新台幣1億7100萬元，由「生活圈道路交通系統建設計畫」補助1億4535萬元，地方負擔2565萬元，預計民國113年2月完工。

營建署指出，未來經由台9線前往知本溫泉區的民眾，免繞行縣道194，便於銜接台9線、台11線及前往知本市區或知本國家森林遊樂區等景點，將能有效節省行車時間及分散在地車潮。

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營建署表示，這條道路位於知本溫泉特定區內，是連結台9線與風景區的重要道路，現行道路寬度僅6公尺，已無法滿足交通需求，這項改善工程施作長度約1.55公里，並擴寬為20公尺的景觀道路及增設人行步道、LED照明等設施，將可改善既有道路狹窄、雙向會車不易等瓶頸問題。

營建署說，未來將持續與地方政府共同合作、執行「生活圈道路交通系統建設計畫」，健全台東縣交通路網，除可提供安全的聯外交通與舒適行車環境外，也有助於帶動地方觀光與產業發展。（編輯：林興盟）1120315