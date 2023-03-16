入選杜拜米其林主廚來台客座 玩轉東方食材

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杜拜知名高空景觀餐廳CÉ LA VI Dubai的料理鬼才霍華德（Howard Ko）將來台客座，在LA FARFALLA義式餐廳展演5道式套餐佐搭5款佳釀，60席次採預約制。（CÉ LA VI Dubai提供）中央社記者余曉涵傳真 112年3月16日

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（中央社記者余曉涵台北16日電）越來越多國外名廚來台客座，曾入選米其林指南杜拜的行政主廚霍華德（Howard Ko）將來台客座，並將以旗下餐廳經典料理為概念，融入東方食材如韓式辣椒油、壽司米等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，飯店交流逐步恢復，各國名廚紛紛受邀來台客座。

寒舍艾麗酒店發布新聞稿表示，攜手CÉ LA VI Taipei邀請杜拜知名高空景觀餐廳CÉ LA VI Dubai的料理鬼才霍華德（Howard Ko）來台客座，25日將到La Farfalla義式餐廳，展演5道式套餐佐搭5款佳釀，60席次採預約制。

寒舍艾麗酒店表示，在美國加州洛杉磯成長的行政主廚霍華德，自孩童時期開始就對料理產生極大的興趣，為了實踐成為一名廚師的夢想，前往培育出眾多世界級頂尖餐飲人才的美國廚藝學院（Culinary Institute of America）學習最正統的技法。

寒舍艾麗酒店說，追求極致與完美的霍華德，2006年時於紐約米其林二星餐廳DANIEL正式展開烹飪之旅，之後更於紐約與加州的星級餐廳與世界名廚共事。

寒舍艾麗酒店指出，這次的客座活動，霍華德特別以CÉ LA VI Dubai經典料理為概念，設計5道式套餐，玩轉極富東方色彩的韓式辣椒油、壽司米、日式調味料的味醂與柚子胡椒醬等食材元素。

像是胡桃南瓜蓉壽司米燉飯採用台東在地壽司米，並將有「奶油南瓜」之稱的胡桃南瓜整顆烘烤，取出果肉後結合米粒，加入蔬菜高湯、帕瑪森起司、馬斯卡彭起司、奶油以及些許松露油等共同燉煮；香烤海鱸魚佐沾的柑橘柚子胡椒風味奶油醬汁是用橘子汁、白酒、白酒醋、日式柚子胡椒醬及奶油等共同熬煮等。

霍華德也將在23日晚餐時段起到25日午餐與CÉ LA VI Taipei行政主廚林玉罡（Pippen Lin）4手聯彈展現CÉ LA VI專屬風格餐酒套餐獨霸天際線饗宴。

此外，日前美福大飯店邀請擁有加拿大原住民血統的主廚昆丁（Quentin Glabus）客座彩匯自助餐廳，在月底前推出一系列的加拿大風味美饌，包含加拿大魁北克法式牛肉餡餅、現做加拿大龍蝦海鮮湯等。

台北萬豪酒店日前則是東京米其林指南三星肯定的日本料理神田餐廳名廚神田裕行來台客座。（編輯：管中維）1120316