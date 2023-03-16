奇美醫院推兒童心臟病篩檢 前進偏鄉找潛在個案

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奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇（圖）16日說明執行偏鄉兒童心臟病關懷專案結果，並示範篩檢所使用的各種攜帶型儀器。中央社記者楊思瑞攝 112年3月16日

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）奇美醫學中心推動偏鄉兒童心臟病關懷專案，日前到台南市2所小學義診，1 59名學童中有6人篩檢異常，醫師認為比例不算低，並呼籲家長不要輕忽兒童心臟病篩檢重要性。

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇今天在院內衛教宣導會表示，去年12月底分別前往北門區、佳里區2所偏鄉小學進行義診，心臟病關懷部分執行心音聽診、心電圖及心臟超音波，結果發現在159名受檢學童中，有6人心臟病篩檢結果異常，異常比例約3.7%。

陳俊宇表示，依據國民健康署2016年至2019年國民營養健康狀況變遷調查顯示，7至15歲學童曾被醫師診斷有心臟病比例為1.2%，但心臟病篩檢在兒童健檢項目上並不普及，此次到偏鄉篩檢樣本數雖不多，雖將輕微異常也納入統計，但異常比例較高，也代表以往可能有些心臟有問題的孩子沒有被檢測出來。

陳俊宇說，先前就有1名出生後未曾接受過心臟篩檢的11歲男童，在偏鄉心臟病關懷專案時發現異常，進一步檢查確診罹患先天卵圓孔未關閉、青少年高血壓及代謝症候群，至今持續於門診接受治療。

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他進一步指出，台南市兒科醫師總數不到300人，平均每名醫師服務兒童人數高達約943人，加上幅員遼闊，偏鄉學童能分配到的醫療資源相對更少，奇美義診團隊獲醫材廠商響應，提供可錄製心音的電子聽診器、攜帶型心臟超音波、可攜式12導程心電圖機器等儀器，方便前進偏鄉執行篩檢。

陳俊宇強調，兒童心臟病初期症狀並不明顯，一旦錯失黃金治療期，可能將導致心臟病變，家長不應輕忽心臟病篩檢重要性，尤其有家族病史，或本身有胸痛、胸口壓迫感、心悸、暈厥、運動耐受不良等心臟症狀兒童，更應積極接受檢查。（編輯：卞金峰）1120316