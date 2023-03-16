鳳梨釋迦檢疫規範已送中國審查 農委會盼持續溝通

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（中央社記者曾以寧台北16日電）農委會今天表示，台東縣政府所擬鳳梨釋迦檢疫措施草案，內容均已包含於民國110年9月29日農委會送交中國大陸審查的管理規範內，農委會並將持續邀中方溝通協商。

台東縣府和台東大學今天召開記者會表示，已合作從田間到包裝、出貨訂定一套蟲害零檢出規範，也建立生產履歷；22日副縣長王志輝將率團前往中國大陸說明，爭取最快年底鳳梨釋迦重回中國市場。

對此農委會今天透過新聞稿表示，對於中國若有意願在符合國際規範下進口台灣鳳梨釋迦，表示歡迎，但國際貿易須經雙方中央政府諮商談判、動植物防疫檢疫更涉公權力執行，相關談判須由官方業務主管部門，在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台下進行，獲共識後始生效力，將持續邀中方溝通諮商。

農委會說明，中國自110年9月20日起以介殼蟲為由，不符合國際規範片面暫停進口台灣鳳梨釋迦後，台灣持續透過平台要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。

農委會指出，已於110年9月29日內提送台灣釋迦輸往中國檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫；今天台東縣政府所擬草案，均已包含在內。

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農委會並積極協助農民和通路業者，拓展高端市場、降低對單一市場依賴，以打造台灣品牌、增加收益。水果出口量佔中國市場比例，已從105年84.4%下降至去年2.0%，日本市場占比則從105年5.5%，提升到去年51.4%，成為台灣最大水果出口市場。

鳳梨釋迦部分，農委會持續開拓國外新興市場，並加強國內行銷與加工，自去年12月1日起全面啟動國產鳳梨釋迦相關措施，至今年2月28日累計出口已達2668公噸，較去年同期成長8.3%，並新增汶萊、韓國（凍果為主）等出口國；國內行銷則已推廣4613公噸，加工達到1123公噸。（編輯：黃世雅）1120316