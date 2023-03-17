南田海邊神秘裝置解謎 加拿大藝術家文手創作

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台東縣進入阿塱壹古道的海邊，最近出現大型裝置藝術，是加拿大藝術家的創作。中央社記者盧太城台東攝 112年3月17日

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣進入阿塱壹古道的海邊，最近出現大型裝置藝術，手指拉起一串海漂物，吸引不少遊客駐足打卡，由於沒有解說，也引起大家不同解讀。

「好像是蓮花指」、「應該是拈花指」、「提醒大家不要製造海漂垃圾」。阿塱壹古道東端入口，台東與屏東縣界的塔瓦溪旁最近一隻巨手裝置作品，遊客爭相合影，且借位拍照巨手抓太陽和月亮。

作品矗立海邊，以排灣族傳統文手 （手紋）意象來呈現，拉起一串海漂垃圾，雖然可看出是裝置藝術，但沒有解說，民眾給予不同解讀，也引起網路討論，甚至猜測是哪個單位的創作。

南田社區發展協會理事長高和峰表示，把一個文手跟在地的一些像海洋垃圾的部份做一個結合，就是呼應到說生態永續保育的那個概念。

台東縣政府原民處副處長鄭博陽今天接受中央社記者訪問，證實這項裝置藝術是原民處的作品。他說，因尚未完成，所以還沒有設置解說，預計6月份完成創作，7月迎接暑假旺季，「沒想到尚未完成就這麼受歡迎」。

鄭博陽說，這個作品以排灣族的文手創作藝術呈現，尚未命名，希望完成後能變成熱門的景點，也是阿塱壹古道微旅行的起點和終點，對部落觀光產業有助益。

原民處表示，創作者是加拿大藝術家海德（Dave Hind）自稱為「創造者」 （Thing Maker），過去20年多來，他使用回收、打撈和蒐集的廢料再創作，作品多具與環境互動功能性，包含樂器，雕塑，鋁畫和小型庇護所。

海德擅長在牆面利用大量的鋁或是廢金屬作畫，獨特風格曾於2006年於多倫多戶外藝術展獲得最佳展示獎；長年與社區、團體、學生和藝術家合作。（編輯：龍柏安）1120317

台東縣進入阿塱壹古道的海邊，最近出現大型裝置藝術，以排灣族傳統文手（手紋）意象來呈現，拉起一串海漂垃圾，因沒有解說，民眾給予不同解讀。中央社記者盧太城台東攝 112年月17日