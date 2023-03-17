中山大研究 降血糖藥降低糖尿合併C肝罹癌風險

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）中山大學醫學院院長兼副校長余明隆研究團隊最新研究，同時罹患糖尿病與C型肝炎的病患，在進行C肝抗病毒治療癒後，持續服用降血糖用藥Metformin可顯著降低罹患肝癌風險。

這項重大發現獲刊於全球權威頂尖期刊「肝臟病學雜誌」（Journal of Hepatology，IF：30.083），並榮登期刊當月封面。國人罹患糖尿病合併C型肝炎盛行率高於全球，患者血糖控制不佳易損傷肝腎。

中山大學今天新聞稿表示，這項研究由余明隆主導，攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院、嘉義基督教醫院、台南奇美醫院、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院等23家醫院團隊，大規模蒐集2003至2015年，全國肝膽胃腸科醫院1萬5834名C肝患者使用長效干擾素治療的臨床資料庫（TCOACH），連結健保資料庫（NHIRD）資料。

其中，參與研究的7249名C肝病人中，有781名（10%）同時罹患糖尿病；有647人（84.8%）服用降血糖老藥Metformin。

在持續5年追蹤研究中發現，有227名C肝患者為肝癌新發個案，值得注意的是，就5年累積肝癌發病率來看，「沒有服用Metformin的糖尿病患者」為10.9%；「有服用Metformin的糖尿病患者」肝癌發病率僅2.6%，而無罹患糖尿病者則為3%。

余明隆指出，研究發現儘管C肝的新型口服抗病毒治療療效極佳，且大大降低C肝患者肝癌的發病率，但肝硬化仍是C肝患者發生肝癌的最高風險；其次則為糖尿病患無使用Metformin者、年齡較大、男性及肥胖。

這次研究以肝硬化與糖尿病患無使用Metformin者建構一個風險模組，並進行各組背景交叉比對，用以預測C肝患者接受抗病毒治療癒後罹患肝癌的風險。研究發現Metformin可有效降低糖尿病患者C肝癒後的相關肝臟併發症。

研究團隊提醒，目前Metformin對於非糖尿病C肝病患癒後，是否能降低轉變肝癌的風險仍不明確，但研究證明Metformin在糖尿病併C肝患者中使用，可降低C肝癒後轉變為肝癌風險，因此強烈建議此類型患者持續使用Metformin，以穩定血糖並降低罹患肝癌的可能性。

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「即便現階段C肝治癒率高達95%以上，仍有3%至4%的C肝癒後個案未來仍會罹患肝癌。」余明隆進一步表示，過去的文獻也顯示，同時患有糖尿病的C肝病患，更容易加重罹患肝癌的風險。

但台灣糖尿病患者接受C肝篩檢的比例僅6成，推估全國有近百萬糖友不知道自己是否患有C肝。中山大學與高醫、高榮、高長、嘉義基督教醫院、台南奇美醫院等醫療團隊近年除從C肝著手，增加C肝治癒率，減少肝硬化的發生以降低肝癌外，此次更呼籲所有成年糖友一生應及早做一次C肝篩檢。此外，余明隆團隊更希冀在這群C肝併有糖尿病族群中，試圖找出其他糖尿病控制方式，以減少肝癌發生。（編輯：孫承武）1120317