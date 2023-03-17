第3屆世界原住民族旅遊高峰會 2024年在台主辦

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）原民會今天表示，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod昨天在澳洲伯斯參加第2屆世界原住民族旅遊高峰會，宣布第3屆訂於2024年3月在台灣舉辦，期待各國到台灣參與。

原民會今天發布新聞指出，昨天在澳洲伯斯舉辦的第2屆世界原住民族旅遊高峰會，包含外交部、交通部觀光局、台灣觀光協會、中華民國對外貿易發展協會等單位都出席，共通見證台灣接下第3屆主辦權。這次高峰會共計21國、約630人參與 。

台灣訪團於3月13日至16日受邀參加政府、青年、研究座談會，並在會場周邊辦理行動旅遊諮詢、部落線上導覽、原住民族樂舞表演等活動，行銷台灣原住民族部落旅遊的特色。

夷將．拔路兒Icyang．Parod致詞時表示，台灣是亞洲旅遊重要的目的地，有16族的原住民族，各族群的語言、生活、文化各有差異；而從語言、考古、基因及構樹等研究，大都指出台灣就是南島語族的起源地。

他並說，旅遊與原住民族生活的領域有著密切關係，在原住民族的生活領域，應以原住民族的觀點來導覽解說，共享旅遊帶來的利益；並發展旅遊產業，提升原住民族的收益，並建立永續運作的機制。

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澳洲眾議員暨總理府助理部長派翠克．高曼（Hon Patrick Gorman MP）致詞時特別指出，台灣是澳洲重要的貿易夥伴，台澳關係為澳洲與台灣公司帶來許多投資機會，也創造許多工作機會，澳洲持續支持台灣參與國際組織及會議，並祝賀台灣成為下一屆主辦單位，在場所有人都非常期待明年到台灣參加。

原民會補充，世界原住民族旅遊高峰會的舉辦，始於2012年由6國原住民族旅遊組織在澳洲共同創立的「世界原住民族旅遊聯盟WINTA」發起，WINTA是由原住民族主導的全球網絡組織，透過旅遊落實聯合國原住民族權利宣言。（編輯：陳政偉）1120317