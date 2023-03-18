更多編輯台推薦新聞：
中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

天氣太乾燥 高雄南橫公路邊坡風化、岩屑掉落

2023/3/18 15:07（3/18 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南橫公路台20線梅山口以上14.6K路段邊坡近期有落石岩屑掉落，公路總局空拍研判，因天氣乾燥土壤缺乏摩擦力等原因所致，已派機具隨時排除。（公路總局甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月18日
南橫公路台20線梅山口以上14.6K路段邊坡近期有落石岩屑掉落，公路總局空拍研判，因天氣乾燥土壤缺乏摩擦力等原因所致，已派機具隨時排除。（公路總局甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）南橫公路台20線梅山口以上14.6K路段邊坡近期有落石岩屑掉落，公路總局空拍研判，因天氣乾燥土壤缺乏摩擦力等原因所致，已派機具隨時排除，尚不影響道路通行。

南部久旱未雨，氣候乾燥，南橫公路台20線梅山口以上14.6K路段邊坡近期有零星落石碎屑掉落，今天中午也出現岩屑，公路總局緊急清除，未造成事故。

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，經空拍發現，邊坡有風化狀況，已進行初步邊坡修復工作，但今天仍有岩屑掉落。分析主要原因是邊坡頂緣有小動物經過，另因近期天候較乾燥，邊坡土壤缺少摩擦力，風一吹岩屑就容易掉落。

陳正偉說，公路總局甲仙段已派機具待命，如有零星碎屑都會立即排除，用路人只要遵守沿線交通人員指揮管制就可平安通行，下週會再啟動邊坡改善工作。

此外，有民眾發現林園區的林園排水長滿布袋蓮，彷彿一片綠地，把影片放上網，直呼誇張。市府水利局今天表示，因近期陽光充足布袋蓮增生快，且無降雨，林園排水流量小，不易流往外海。

水利局表示，經檢視目前暫無影響排水之虞，水利局已納入年度清疏計畫，預定在4月30日前完成清疏。（編輯：郭諭儒）1120318

#陳正偉
#市府水利局
#公路總局
陳正偉
明霸克露橋2021年遭豪雨沖斷 新橋有望2025年汛期前完工初一走春 南橫車多順暢、乘渡輪往旗津人數破萬
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族