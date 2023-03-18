天氣太乾燥 高雄南橫公路邊坡風化、岩屑掉落

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南橫公路台20線梅山口以上14.6K路段邊坡近期有落石岩屑掉落，公路總局空拍研判，因天氣乾燥土壤缺乏摩擦力等原因所致，已派機具隨時排除。（公路總局甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）南橫公路台20線梅山口以上14.6K路段邊坡近期有落石岩屑掉落，公路總局空拍研判，因天氣乾燥土壤缺乏摩擦力等原因所致，已派機具隨時排除，尚不影響道路通行。

南部久旱未雨，氣候乾燥，南橫公路台20線梅山口以上14.6K路段邊坡近期有零星落石碎屑掉落，今天中午也出現岩屑，公路總局緊急清除，未造成事故。

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，經空拍發現，邊坡有風化狀況，已進行初步邊坡修復工作，但今天仍有岩屑掉落。分析主要原因是邊坡頂緣有小動物經過，另因近期天候較乾燥，邊坡土壤缺少摩擦力，風一吹岩屑就容易掉落。

陳正偉說，公路總局甲仙段已派機具待命，如有零星碎屑都會立即排除，用路人只要遵守沿線交通人員指揮管制就可平安通行，下週會再啟動邊坡改善工作。

此外，有民眾發現林園區的林園排水長滿布袋蓮，彷彿一片綠地，把影片放上網，直呼誇張。市府水利局今天表示，因近期陽光充足布袋蓮增生快，且無降雨，林園排水流量小，不易流往外海。

水利局表示，經檢視目前暫無影響排水之虞，水利局已納入年度清疏計畫，預定在4月30日前完成清疏。（編輯：郭諭儒）1120318