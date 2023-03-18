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號稱台南史上最大爛尾飯店 開價10.5億求售

2023/3/18 17:48（3/18 18:37 更新）
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台南市東區一棟原欲作為飯店用途的建築物閒置至今已21年，目前所有權人近期委託仲介公司販售，開價新台幣10億5000萬元。中央社記者張榮祥台南攝 112年3月18日
台南市東區一棟原欲作為飯店用途的建築物閒置至今已21年，目前所有權人近期委託仲介公司販售，開價新台幣10億5000萬元。中央社記者張榮祥台南攝 112年3月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市東區一棟原欲作為飯店用途的建築物，閒置21年，從未開張營業，4年前所有權人委託仲介公司出售，開價新台幣10億5000萬元，但因整修還得花上5億元，至今始終乏人問津。

台南東區這座售價逾10億元的建築物，座落於東寧路上，恰好是在東寧路和東興路的丁字路口，周遭商家極多，道路車水馬龍，非常熱鬧，建築大門前人行道圍籬，貼有多張禁止停車的告示。

不過，建築物外觀有點老舊，仲介公司資料顯示，這棟建築屋齡21年，整棟14樓，權狀坪數6499.3坪，共有228房、7廳、228衛，坐南朝北。

仲介人員表示，這棟建築原欲作為飯店使用，但因當時停車問題未解決，完工後一直閒置，從未開張營業，期間轉了數手，目前所有權人於2013年入手，再整合建築物後方土地，解決停車問題後釋出。

仲介人員說，這棟建築物因閒置已久未使用，如果購入預估還得再花5億元整修。

臉書（facebook）「台南式」昨天則發出圖文說：「蓋好21年從沒營業過，台南史上最大爛尾飯店開價10.5億求售」，這則貼文獲得逾8800個讚、240次分享及800多則留言。

網友紛紛留言探索這棟建築的歷史，有人還目睹興建過程，網友說：「飯店原名是中信永保安康酒店」、「從它蓋好到現在，我都從學生變少婦了」、「1樓曾出租賣運動用品」、「我都跟外地朋友介紹這是東區鬼屋」。（編輯：龍柏安）1120318

#台南市
#東寧路
#中信永保安康酒店
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