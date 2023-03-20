94歲「灣生」河野昭圓夢 獲頒高雄榮譽市民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄市教育局表示，日本高雄中學高雄女中校友會昨天在東京舉辦雄中創校百週年創校式典，會中駐日代表謝長廷代表高市府頒發榮譽市民給94歲「灣生」校友河野昭，讓河野昭圓了當台灣人的夢想。

高雄市教育局指出，校友會昨天也舉辦雄中全球校友大會，120名與會者來自台北、高雄、美洲及日本各地。河野昭昨天在不知情狀況下上台獲頒高雄市榮譽市民，他當場熱淚盈眶，現場氣氛動人。

高雄市教育局長謝文斌曾任雄中校長，他今天指出，河野昭對台灣的貢獻良多，長期推動台日教育交流，在日本也不斷宣傳台灣歷史文化，更出版書籍還原日治時代高雄面貌，讓日本人民深入認識高雄。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，94歲的河野昭是雄中第22期的校友，他在高雄出生，他的父親是當時高雄港車站站長。河野昭就讀雄中時正逢二戰期間，二戰後被遣返日本九州，在宮崎大宮高等學校完成高中學業。

新聞稿中，河野昭說，他當時回到日本一開始雖生活很辛苦，但無適應問題，生活上軌道後，他很懷念台灣同學，經常書信往來，更在25年後參加鹽埕國小、高雄中學校友會，藉由定期的台灣活動與參訪，拉近台灣校友與日本校友距離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局指出，河野昭對台灣相當感念，經多年努力，把兩所曾就讀的台、日高中連結在一起，讓雄中與大宮高校締結姊妹校。也因大宮高校的協助，今年雄中將首度與東京大學合作，5月中旬雄中學生將到東京大學展開2天的學習，課程由東京大學設計，並以STEM（科學Science、科技Technology、工程Engineering、數學Mathematics）的架構作為主軸。

雄中校友會前會長段志憲表示，他有一次告訴河野昭，「你也可以算是半個台灣人」，河野昭馬上回答「我就是台灣人，高雄是我的故鄉。」如今獲頒高雄市榮譽市民不僅是實至名歸，河野昭更是圓了當台灣人的夢想。（編輯：戴光育）1120320