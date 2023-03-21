繁星推薦台大出現10缺額 全是傳統第3類組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）台灣大學今天公告繁星推薦第1至7類學群錄取結果，4系共出現10個缺額，全都是傳統第3類組。校方推測主因是學生填寫志願的選擇，出現缺額的系，原本報名人數就較少。

大學甄選入學委員會公布112學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果。受到少子女化影響，今年有141系出現缺額（去年78系），總計缺額1330個。

台大教務處註冊組長李宏森接受媒體聯訪表示，台大繁星推薦第1至第7類學群共360個名額，錄取350人，4系合計出現10個缺額（去年7系、15個缺額）。出現缺額的系為醫學檢驗暨生物技術系（4缺額）、物理治療系（1缺額）、農藝系（3缺額）、植物病理與微生物系（2缺額）。

台大繁星推薦錄取生中，高中在校成績排名至少要前16%，基隆市八斗高中首次有學生錄取台大（錄取護理系，高中校排1%）。李宏森表示，錄取學生中有210人是校排1%（占6成），校排5%以下，就比較難錄取台大了。

李宏森分析，去年台大繁星有15個缺額，推測是受到該年度學測數學A科考得特別難的影響。今年10個缺額，目前推測主因是學生的選擇，加上各系對學測成績的篩選標準仍有一定要求。「我們平常心看待，這都是學生的選擇，學系缺額都不會浪費，會流用到7月的分發入學。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，通過台大醫學系、牙醫系第一階段篩選的考生，校排須1%，學測4科合計58級分，比去年提升1到2級分，李宏森認為是受到數學A難度變化的影響。

李宏森提到，經由繁星推薦錄取台大的考生，在大學3大招生管道中，表現相對優異，校方也鼓勵各系在繁星推薦就能先盡量招收學生。相比於7月的分發入學，許多學生是照分數填志願，若錄取校系不理想，很容易休學、重考。（編輯：管中維）1120321