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消保處查核15家交友服務業者 融資涉簽本票惹議

2023/3/21 12:45
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（中央社記者楊淑閔台北21日電）行政院消保處今天公布查核15家國內交友服務業者，僅1家合格，契約審閱期不合格達10家，且15家的資融公司都讓消費者簽本票、寫連帶保證人恐有爭議，將訂定規範下半年上路。

行政院消費者保護處今天召開「交友服務聯合查核結果」記者會，公布去年5到8月前往台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等5直轄市，查核15家國內交友服務業者，其中有10家的定型化契約審閱期不合格、11家建管查核不合格，以及5家消防查核不合格。

10家業者的定型化契約審閱期不合格，行政院消保處簡任消保官王德明說，根據「消費者保護法」第11條之1第1項規定，應有30天以內的合理期間，但是有2家以定型化契約陳述內容方式，讓消費者拋棄審閱期權益，另外8家沒有提供審閱期；但是目前此行業還沒有定型化契約應記載及不得記載事項，所以無法根據消保法開罰。

相關消費若有涉及借貸，王德明強調，15家業者的資融公司都提供消費者簽署連帶保證人、本票；而資融公司可依據本票就消費者未償還的費用，向法院聲請強制執行，連帶保證人則等同主債務人，業者可以直接向其要求償還費用，恐引發爭議。

他指出，15家都有記載退費標準，例如終止契約時，若消費者主張退費，業者會扣除合約總價款10%以上的違約金，甚至有業者規定契約啟動超過一定期間不予退費；都需納入定型化契約應記載及不得記載事項規範。

由於上述涉及消費者及相關人等權益，行政院消保處副處長吳政學說，將跟內政部一起討論，在訂定交友服務業的定型化契約應記載及不得記載事項時，併同個人資料管理納入規範，期望今年下半年公布上路。

內政部戶政司專門委員潘營忠補充，111年8月30日發布施行「內政部指定交友服務業個人資料檔案安全維護管理辦法」，已請地方政府要求業者提送個資安全維護計畫給地方政府備查；去年3月18日也發布「交友服務注意事項」，要求業者提供至少3天以上的契約審閱期。

11家建管查核不合格部分，內政部營建署與會代表說明，大多數違規樣態是室內裝修聯誼場地沒有申請許可，已請地方政府要求業者改善，2家已完成，其餘在改善中，若限期沒改，可依據建築法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可連續罰。

另外，5家消防查核不合格部分，內政部消防署與會代表說，都已改善完成。（編輯：李亨山）1120321

#內政部營建署
#王德明
#行政院消保處
王德明
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