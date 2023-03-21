馬來西亞發明展 台灣7金17銀18銅國際排名第一

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（中央社記者陳至中台北21日電）台灣學子參加2023年馬來西亞國際發明展，奪7金17銀18銅，總成績排名國際第一。跨校合作的「智慧永續農業系統」讓都會頂樓可養雞、魚、蝦，糞便還能當作蔬果肥料，拿下金牌。

中華創新發明學會今天發布新聞稿，馬來西亞發明展今年是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後，首度回歸實體展覽，共有來自21國509件作品參展，台灣有52件作品。

其中由台中科技大學智慧生產工程系教師張源修、虎尾科技大學生物科技系教師呂曉鈴帶領兩校學生合作的「智慧永續農業系統」拿下金牌。他們設計出一套能放在都會區住宅頂樓的系統，可以養雞、鴨、鵝，魚、蝦，再利用淨化水質給水，將動物排泄物轉換為肥料，進而種花卉、蔬菜，號稱「養活一家8口不是問題」。

張源修表示，系統結合物聯網，讓年長者也能輕鬆透過遠端操控，必要時還能預警收割。農耕和家禽飼養兩平台間設有水質淨化槽等裝置，讓水資源循環利用。

輔英科技大學健康事業管理系教師林政翰、立志中學教師李秉宸研發的「剖腹產衛教APP」，也獲得一面金牌。身為4個孩子父親的林政翰，在陪伴妻子懷孕生產過程中，發現衛教過程較繁瑣，產婦及家屬也不一定能吸收內容。

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林政翰等人因此開發手機APP，取代現有的紙本衛教方式，特別設計了時間軸及個人化功能，可提供精準的衛教內容。作品已上架開放使用，未來還規劃和婦產科醫療院所產學合作。

樹德科技大學生活產品設計系教師傅首僖帶領學生設計「寵物食品調理裝置」，這項發明兼具食物調理機與食物烘乾機功能，還能透過APP提醒主人吃飯時間到了，同樣獲得馬來西亞發明展金牌肯定。（編輯：管中維）1120321