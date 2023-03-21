高鐵路線逢乾旱加速沉陷 雲林段1墩柱風險升級

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）高鐵通過台灣中部地層下陷路段，逢乾旱就加速沉陷。根據鐵道局對高鐵2022年的檢查報告，雲林1處墩柱風險升級。台灣高鐵公司指出，風險是指監測頻率而非安全等級。

根據鐵道局對高鐵完成的2022年定期檢查，發現位在雲林路段的1處墩柱（TK227+875）的監測數據顯示，角變量持續增大且有加速趨勢，角變量風險等級已由C級提升至A級，建議台灣高鐵調查原因及評估預防性防護工程。

根據鐵道局提供的資料，高鐵TK227+875處墩柱的角變量在2017年時只有0.974/1000，之後逐年增加，2020年達1.433/1000，2021年升至1.840/1000，2022年仍小幅升至18.42/1000。

台灣高鐵指出，TK227+875角變量風險等級由C級提升至A級，是從每6個月監測1次提升至每月監測1次，主要是2021年大旱後，角變量有較明顯增加，依相關作業標準調整監測頻率。經2022年1至12月逐月監測結果顯示，橋墩角變量已呈穩定趨勢，也無結構安全問題。

台灣高鐵表示，路線沉陷監測則是依據橋墩沉陷變化區分不同監測頻率風險等級，分級目的在於掌握角變量變化趨勢以便及早注意、因應，所謂風險等級並非安全等級。

台灣高鐵指出，2021年因受百年大旱影響，雲林地區地層下陷程度較往年顯著加劇，高鐵雲林路段也有沉陷較大情形，2022年隨著水情改善，整體下陷程度已呈大幅趨緩或無增加，但今年又逢乾旱，是否會再出現加速沉陷，只能透過監測觀察。

鐵道局表示，與高鐵行車安全有關的，主要是橋墩間差異沉陷所累積的角變量，重點關注彰化、雲林及嘉義4處路段，當簡支梁角變量達0.3/1000或連續梁角變量達0.3/1500，台灣高鐵就會開始特別注意並改善。

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台灣高鐵指出，自2004年起即配合政府地層下陷防治工作，持續委託工研院辦理彰雲嘉地層下陷路段監測，以期掌握地層下陷影響與趨勢、確保營運安全。依據最新測得數據，高鐵彰化及雲林路段屬大面積的均勻沉陷，橋墩間軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞。台灣高鐵將持續依軌道監測結果做必要的線型調整，維護安全。

根據台灣高鐵去年公布2021年的監測報告，高鐵路線下陷量較2020年增加，為2009年以來最大，尤其雲林少數墩柱有較顯著的差異沉陷，但仍在安全範圍內，而2022年的監測報告，近期也將公布。（編輯：張雅淨）1120321