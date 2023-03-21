小學遭體罰比例高於國高中 家扶憂造成暴力循環

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（中央社記者張雄風台北21日電）家扶今天公布兒少體罰調查，發現小學階段就被父母體罰的比例高於國高中時期，約4成曾遭體罰的兒少表示，自己會以暴力解決問題。家扶提醒，體罰教育可能隱藏暴力循環的風險。

家扶基金會今天公布「兒少對父母教養的看法」報告，顯示學齡階段的小學兒少遭父母體罰比例高，甚至有3成兒少表示父母不會告知體罰原因，7成認同體罰會讓親子關係變差，近8成更認為會對自己身心造成傷害。

家扶表示，台灣每年約新增1萬多名兒少遭不當對待，其中以身體不當對待類型最多，而家扶每年新承接的追蹤輔導案約1500多名兒少，從實務發現遭身體不當對待或管教不當的兒少，多數集中在小學階段。

家扶今年1月針對小學至高中的兒少展開調查，在1萬120份有效問卷中，小學階段被父母體罰比例偏高，占17.9%，高於國高中生的9.3%與7.6%。

進一步調查體罰的方式，包括被要求維持姿勢，用器具、拳腳造成身體傷害者最多，其中超過3成的孩子不知道自己被體罰的原因，甚至部分認為是由於父母情緒失控、父母吵架被遷怒等。

調查指出，小學階段兒少遭受體罰後，在親子關係上有4成5會減少與父母溝通、不願意分享；在心理層面上，近7成認為體罰會讓自己失去自信，超過半數容易有情緒低落，也有3成多的兒少會隱瞞自己的事、無法專注課業等，更有約2成的兒少選擇自我放棄。

家扶強調，兒少隨著年齡增長，愈會認同「體罰」是一種暴力行為，上述被要求維持姿勢，用器具、拳腳造成身體傷害者，有約4成表示，自己會以暴力解決問題。

家扶表示，父母教育影響兒少的人格發展，體罰的速成式教育，無形中犧牲了親子關係和兒少健康，更潛藏暴力循環的風險。（編輯：張雅淨）1120321