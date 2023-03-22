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談基隆捷運 謝國樑：夢到籌錢很困難

2023/3/22 17:20（3/22 19:06 更新）
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基隆市長謝國樑（左）22日接受廣播節目「POP搶先爆」代班主持人陳智菡（右）專訪，以「巧婦難為無米之炊」形容在基隆捷運計畫心境，並表示晚上做夢都會夢到籌錢是件很困難的事。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月22日
基隆市長謝國樑（左）22日接受廣播節目「POP搶先爆」代班主持人陳智菡（右）專訪，以「巧婦難為無米之炊」形容在基隆捷運計畫心境，並表示晚上做夢都會夢到籌錢是件很困難的事。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月22日
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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市長謝國樑今天以「巧婦難為無米之炊」形容在基隆捷運計畫心境，並表示晚上做夢都會夢到籌錢是件很困難的事，市府會繼續向中央爭取到最好條件。

謝國樑今天接受廣播節目「POP搶先爆」代班主持人陳智菡專訪表示，基隆輕軌升級為中運量捷運，地方負擔額從去年新台幣17.7億元到日前暴增的53.86億元，交通部次長胡湘麟日前來訪時，他提出透過「拉長還款週期」方式因應，也表達基隆財政負擔困難，他現在晚上做夢都會夢到籌錢是件很困難的事。

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謝國樑指出，經初步瞭解，基隆捷運將由新北市政府興建與營運，現按照比例興建捷運建設經費，未來也是按比例分攤營運虧損，日後會和新北市、台北市討論清楚，市府也會繼續和中央溝通，幫基隆爭取到最好條件。

談到「青年電動機車」政策，謝國樑說，希望能減輕青年剛出社會，因經濟負擔影響購車的選擇，市府透過與民間合作降低單位成本，不僅能讓基隆朝向低碳永續城市邁進，過程中又能讓青年從事公益關懷弱勢。（編輯：張銘坤）1120322

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